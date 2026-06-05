Tras desplante de James Rodríguez: ¿de qué equipo es hincha Antonella, la hija de Gustavo Petro?

Tras la polémica reacción de James Rodríguez contra la hija del presidente Gustavo Petro, se filtró de qué equipo es hincha Antonella.

Continúan los coletazos tras la polémica reacción de James Rodríguez contra la hija del presidente de Colombia, Antonella Petro, durante la despedida de la Selección Colombia hacia Estados Unidos donde disputará el Mundial 2026.

La controversia surgió luego de que un video mostrara al ‘10’ de la Tricolor aparentemente ignorando una solicitud de fotografía de la hija del presidente Gustavo Petro mientras el mandatario entregaba un sombrero vueltiao a cada integrante de la delegación.

🇨🇴 La hija de Petro le pide una foto a James Rodríguez y pasa esto: pic.twitter.com/MYhHkGQvgB — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 5, 2026

Antonella Petro, apasionada hincha de Millonarios

Más allá de la polémica, Antonella es una reconocida amante del fútbol y su simpatía tiene colores definidos: es una ferviente seguidora de Millonarios FC. En diversas oportunidades ha sido vista alentando al conjunto bogotano desde las tribunas del estadio El Campín, acompañando de cerca las campañas del cuadro azul.

Su vínculo con Millonarios, además, trasciende el rol de aficionada. La joven forma parte de los procesos formativos de la Escuela de Fútbol Cafam Millonarios, donde entrena y compite regularmente mientras desarrolla su carrera deportiva. Su gran objetivo es continuar avanzando en las categorías del club.

Por otra parte existen registros de la joven compartiendo junto a Radamel Falcao, máximo goleador histórico de la selección colombiana y una de las figuras más emblemáticas que ha vestido la camiseta de Millonarios en los últimos años.