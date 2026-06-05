Cientos de hinchas de la Selección Colombia reaccionaron indignados tras el polémico desaire de James Rodríguez a la hija del mandatario.

La Selección Colombia quedó envuelta en una fuerte polémica a pocos días del inicio del Mundial 2026. Todo ocurrió en el aeropuerto de Bogotá durante la ceremonia de despedida del plantel antes de viajar a Estados Unidos, instancia encabezada por el presidente Gustavo Petro.

La polémica se desató luego de que un video mostrara a James Rodríguez presuntamente ignorando a la hija del mandatario quien le había solicitado sacarse una foto. Esto, mientras Petro entregaba un sombrero vueltiao con los colores de Colombia a cada integrante de la delegación.

La situación provocó una fuerte reacción de los hinchas, especialmente en las publicaciones de la selección colombiana en X. Cientos de usuarios criticaron duramente la actitud de algunos jugadores durante la ceremonia y descargaron su molestia en los comentarios.

🚨Antonella Petro, la hija del presidente de Colombia, le pidió una foto a James Rodríguez…



Pero la reacción del futbolista está haciendo explotar las redes.



Y cuando veas la cara de ella al final,

entenderás por qué millones están hablando de esto. 👀 pic.twitter.com/09r2wyTnma — Robert | X (@RobertCoavas) June 5, 2026

“Qué arrogancia”, “Son puro pecho frío”, “Que pierdan en primera ronda”, “mal educados”, “exceso de soberbia”, fueron algunas de las críticas que se multiplicaron en la red social, reflejando el malestar de un sector de los seguidores de la Tricolor.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya se encuentra en Estados Unidos preparando su debut mundialista. Este domingo, la Selección Colombia tendrá su última prueba frente a Jordania en San Diego.

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Ola de críticas a los jugadores de la Selección Colombia