Tras el 4-0 al América de Cali, el rival de Santa Fe en semifinal de Playoffs de la Liga Colombiana

¿Quién podrá frenar el rugido del León? Tras el humillante 4-0 al América, el rival de Santa Fe en las semifinales se define de esta manera.

A priori, era la serie más pareja de los cuartos de final de los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 después de los resultados de los partidos de ida, pero Independiente Santa Fe solo necesitó de un tiempo para liquidar la llave ante América de Cali. Ya se sabe cómo se define su rival en semifinales.

Santa Fe venía de sacar un valioso empate 1-1 en condición de visitante y tenía todo servido para liquidar la serie ante América en el estadio ‘El Campín’. ¿Lo logró? Claro que sí, lo hizo con una contundente goleada que lo instaló en la semifinal.

¿Quién más sino él? Hugo Rodallega abrió el marcador picando el balón frente a la salida del arquero Jean Fernandes y luego anotó el 2-0 de penal para encaminar una noche que iba ser de maravilla para Independiente Santa Fe.

El rival de Santa Fe en semifinal de Playoffs tras el 4-0 al América

Rodallega anotó trs goles ante América en Bogotá. (Foto: Vizzor Image)

Un gol de Nahuel Bustos y otro más de Hugo Rodallega cerraron la goleada 4-0 de Independiente Santa Fe ante América de Cali para terminar ganando la llave de cuartos de final por un marcador global de 5-1. El rival del equipo ‘Cardenal’ en semifinal de los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 será el ganador de la llave entre Junior de Barranquilla y Once Caldas, que se define el miércoles 13 de mayo a partir de las 8:15 P.M.

¿A cuántos títulos llegaría Santa Fe si ganan la Liga Colombiana I-2026?

Ya llegó al doble dígito y va por más. En el caso de que Independiente Santa Fe quede campeón de la Liga Colombiana I-2026 llegaría a los once títulos en el rentado local del fútbol de Colombia.

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