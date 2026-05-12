Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el verdadero salario de James Rodríguez en Minnesota

Conoce cuál es el verdadero y sorpresivo salario de James Rodríguez en Minnesota frente a los 14 millones de Luis Díaz en el Bayern Múnich.

El misterio sobre el verdadero salario de James Rodríguez por fin salió a la luz. La MLS publicó la guía de salarios oficial, y al ver el sueldo del ’10’ colombiano en Minnesota United FC, fue inevitable compararlo con lo que gana Luis Díaz en Bayern Múnich.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

James solo firmó por seis meses con Minnesota United y se llegó a especular que su salario iba a ser de 2.5 millones de dólares. Esta cifra terminó siendo muy lejana al verdadero sueldo que recibirá el capitán de la Selección Colombia hasta el 30 de junio de 2026.

La historia de Luis Díaz es otra. El extremo colombiano pasa por su mejor momento deportivo y las 47 contibuciones de gol (26 goles y 21 asistencias) justifican que sea el sexto jugador mejor pagado del Bayern Múnich. Era más que entendible que a sus 29 años ganara más dinero que James Rodríguez.

Luis Díaz gana 24 veces más de lo que cobra James Rodríguez

Luis Díaz y James Rodríguez estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Según la guía de salarios oficial de la MLS, que publica las remuneraciones media anual garantizada de los jugadores, el salario de James en Minnesota United es de 684.000 dólares. Unos 580.000 euros, aproximadamente. Esto quiere decir que el ’10’ de la Selección Colombia gana 13.4 millones menos de lo que cobra Luis Díaz, ya que el extremo tiene un sueldo de 14 millones de euros brutos en Bayern Múnich.

Publicidad

La otra versión sobre el salario de James Rodríguez en Estados Unidos

A pesar de que la misma MLS publicó que James Rodríguez tiene 684.000 dólares como remuneración media anual garantizada, el periodista Diego Rueda, de ‘Caracol Radio’, informó que el volante habría cobrado 2.5 millones de dólares por el contrato de seis meses que firmó con Minnesota United FC.

Encuesta¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez con Minnesota United? ¿Hasta cuándo tiene contrato James Rodríguez con Minnesota United? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave