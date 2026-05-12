Luego del 7-1 a Inter Bogotá, el rival de Atlético Nacional en semifinal de los Playoffs

¿Quién podrá frenar a esta aplanadora verde? Tras el escandaloso 7-1 a Inter Bogotá, conoce al rival de Nacional en las semifinales. Lee aquí.

Dicho y hecho… Atlético Nacional dejó cero dudas en la llave de cuartos de final ante Internacional de Bogotá y aseguró la clasificación a semifinales de los Playoffs de la Liga Colombiana I-2026 tras una victoria 7-1 en condición de local. ¿Quién será su rival en semifinal?

Nacional llegaba como gran favorito luego de ganar 1-2 en condición visitante. Sin embargo, empezó con un susto el partido de vuelta. Inter Bogotá se fue arriba en el marcador con una anotación de Juan David Valencia al minuto 5 del primer tiempo.

Recibir un gol y con la serie empatada parcialmente en el marcador global hizo que Atlético Nacional despertara. Llegaron dos goles antes de terminar el primer tiempo, Simón García y Mateus Uribe, y la clasificación a semifinales empezó a estar encaminada. Cinco anotaciones más estaban a punto de llegar.

El rival de Atlético Nacional en semifinal de los Playoffs tras el 7-1 ante Inter

Simón García marcó 2 goles ante Inter Bogotá. (Foto: Vizzor Image)

Alfredo Morelos, Simón García, Cristiánn Arango, Edwin Cardona y Andrés Sarmiento anotaron los otros cinco goles de Nacional para vencer 7-1 a Internacional de Bogota (9-2 marcador global) en cuartos de final de la Liga Colombiana I-2026. El rival del equipo ‘Verdolaga’ en semifinal saldrá del ganador de la llave entre Deportes Tolima y Deportivo Pasto que se define el miércoles 13 de mayo a las 6:00 P.M.

¿A cuántas estrellas llegaría Nacional si gana la Liga Colombiana I-2026?

Siendo el equipo más ganador del fútbol de Colombia, Atlético Nacional tiene la posibilidd de ampliar aún más su distancia si gana la Liga Colombiana I-2026 y llega a 19 estrellas en el rentado local.

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En resumen