No se vio en TV: El terrible puñetazo que le dieron a Lucas González, DT de Tolima, en Copa Libertadores

El partido entre Deportes Tolima y O’higgins por la Copa Libertadores acabó con los jugadores y miembros del cuerpo técnico enfrentados, tras un encuentro que el equipo colombiano acabó ganando 2 a 0. En ese momento, no se entendía por qué Lucas González estaba tan enojado, hasta que se revelaron estas imágenes.

No se vio en TV, pero González, DT de Tolima, acabó recibiendo un puñetazo en medio de las discusiones. El DT iba caminando hasta que Federico Elduayen, preparador de arqueros de O’Higgins, los sorprendió con un cortito en el pecho del entrenador.

Esto fue agudizando el ambiente hostil en el que se desarrollaba este final de partido. Al final, todos tuvieron que ser separados, puesto que, el encuentro ya había terminado y el árbitro solo pedía que se separen. Tolima jugará la Copa Libertadores en este 2026.

Ya el partido entre O’Higgins y Deportes Tolima venía caliente desde la ida. Ambos clubes jugaron el partido con una intensidad absoluta y propia de esta fase de la Copa Libertadores. Ahora el equipo chileno tendrá que jugar la Copa Sudamericana.

Resta que se conozca el informe arbitral del encuentro para que se determine si el DT y los jugadores de Tolima son sancionados para la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club colombiano está en el bombo 4 del sorteo y no le espera un “camino” fácil.

Los millones que ganó Tolima en la Copa Libertadores

Deportes Tolima en esta Copa Libertadores ya ganó cerca de 4 millones de dólares. El equipo colombiano viene desde la fase 2 y al pasar por este camino previo, el club ganó más de 1 millón de dólares y sumó 3 millones solo por entrar a fase de grupos.

Los números de Lucas González en Deportes Tolima

Al frente de Deportes Tolima, el entrenador colombiano ha dirigido ya un total de 43 partidos. Ganando 23 y empatando 7. Perdió en otras 13 ocasiones. Es muy bien valorado a la interna del club y esperan contar con él toda la temporada, pese a los diferentes rumores.

En síntesis: