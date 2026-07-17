David Ospina salió de Atlético Nacional y ya encontró nuevo equipo

El arquero David Ospina dejó Atlético Nacional antes del Mundial y demoró solo pocas semanas en encontrar nuevo club en el exterior.

El arquero David Ospina cerró una nueva etapa en Atlético Nacional antes del Mundial y había expectativa de cuál sería su siguiente equipo. Fin de la espera para el experimentado portero.

El periodista Raúl Orvañanos de México da a conocer que David Ospina será nuevo jugador del Atlante de la Liga MX. El club recién ascendió y está armando un equipo para asegurar la permanencia.

David Ospina regresará al exterior tras haber jugado en Niza de Francia, Arsenal de Inglaterra, Nápoli de Italia y Al-Nassr de Arabia. El portero a sus 37 años seguirá su carrera en ligas competitivas.

A nivel de selección de Colombia su experiencia seguirá siendo valorada por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, aunque su rol como titular parece que no volverá.

Además de seguir en la primera división de la liga más importante de la CONCACAF, David Ospina seguirá ganando una fuerte suma, los salarios en México no descienden de los 500 mil dólares anuales.

Los otros equipos que quisieron a David Ospina

Antes de su vuelta a Atlético Nacional, David Ospina tuvo sondeos de la MLS y del fútbol de Arabia Saudita, dónde ya estuvo en el Al Nassr durante dos temporadas.

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