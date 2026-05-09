Los hinchas de la Selección Colombia reaccionaron de forma inesperada al posible retiro de James Rodríguez.

Este sábado 9 de mayo de 2026 la gran noticia ha sido el posible retiro de James Rodríguez del fútbol profesional cuando termine el Mundial 2026. El colombiano le habría comunicado esta decisión al club, Minnesota, en medio de las negociaciones de un posible nuevo contrato.

En medio del posible retiro de James Rodríguez, los hinchas respondieron en redes sociales, muchos incluso le pidieron que se retire antes, y otros que no lo haga. El 10, habitual a su costumbre, no dejó a nadie indiferente con esta nueva especulación.

“Yo creo que eso era de esperarse, él buscó equipo por el Mundial y creo que de ahí no sigue”. “que se retire antes ,ya no tiene fútbol hace rato ,no corre ,no genera ni voluntad tiene pa jugar“. “Debería hacerlo ya. Nos va dejar jodidos en el mundial. Debería darle el cupo a otro que esté en mejores condiciones“, fueron algunos comentarios.

Desde el entorno de James Rodríguez no se han referido a esta posibilidad y tampoco han desmentido que se pueda retirar. El volante colombiano iría camino al Mundial 2026, y sería su tercera Copa del Mundo con la camiseta del equipo nacional.

James Rodríguez es el capitán de la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

James es uno de los jugadores colombianos más importantes de la historia del país, sin embargo, muchos aficionados han empezado a criticarlo por cómo viene trabajando los últimos años de su carrera. El 10 ha pasado por diferentes equipos y ahora eligió jugar en la MLS.

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¿Cuántos años tiene James Rodríguez?

El próximo mes de julio, James Rodríguez cumplirá 35 años y aunque hay muchos jugadores activos con esa edad y hasta más, el retiro suena fuerte para él. Además, el jugador solo tiene contrato con su equipo hasta finales de junio, cuando se esté realizando el Mundial.

Los comentarios de los hinchas sobre James Rodríguez

Así reaccionaron algunos hinchas ante el posible retiro de James Rodríguez

Los comentarios de los hinchas sobre James Rodríguez (Captura de pantalla)

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En síntesis:

James Rodríguez evalúa retirarse del fútbol profesional tras finalizar el Mundial 2026 .

evalúa retirarse del fútbol profesional tras finalizar el . El volante colombiano cumplirá 35 años el próximo mes de julio de 2026.

el próximo mes de de 2026. Su contrato actual con el club Minnesota de la MLS finaliza en junio próximo.