Tras dejar Minnesota, James Rodríguez va por 4 récords con la Selección Colombia en el Mundial 2026

El capitán de Colombia tendrá su última gran cita en las Copas del Mundo. Cuatro marcas y récords generales surgen en su camino.

Se ha terminado la historia de James Rodríguez por Minnesota United. Todo ello tras un puñado de partidos donde el colombiano finalmente pudo prepararse de cara a lo que viene por delante con la Selección Colombia en el Mundial del año 2026. Va por estas cuatro grandes marcas con el combinado cafetero.

James Rodríguez buscará ser el jugador que más veces se ha puesto la camiseta de Colombia a nivel general. Desde su debut en el año 2011, el volante suma un total de 122 partidos oficiales. En caso de llegar a la final del certamen, superaría los 130 de un David Ospina que manda en esta clasificación.

Pero ojo, porque James también puede convertirse en el colombiano con más partidos disputados en la historia de la nación por la Copa del Mundo. Carlos “el Pibe” Valderrama y Freddy Rincón suman hasta la fecha 10 partidos oficiales. Dos más que un James Rodríguez que se encuentra en la quinta plaza y con ocho batallas en la historia del gran torneo de la FIFA. Es el segundo gran récord que podría romper en Norteamérica.

Radamel Falcao también aparece en la hoja de ruta de James. El delantero nacido en Santa Marta sigue siendo el máximo anotador en la historia de la selección colombiana con 36 goles en 104 partidos. James Rodríguez tiene 31 desde el año 2011 y contará, como mínimo, con tres encuentros en la Copa del Mundo para intentar quedarse con el registro de quien fue uno de sus grandes socios en Porto o Mónaco.

James buscará agrandar su leyenda con Colombia en los Mundiales: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece la posibilidad para James de ser el colombiano con más Mundiales en los que haya celebrado goles. Recordemos que es el máximo anotador de la selección cafetera en la historia de las Copas del Mundo con seis gritos sagrados en ocho partidos. No pudo anotar en Rusia 2018 y, si logra hacerlo en Norteamérica 2026, igualará a Juan Fernando Quintero o Juan Guillermo Cuadrado como uno de los futbolistas que impregnó su nombre en más ediciones del certamen.

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James se va de Minnesota lleno de elogios

Anthony Markanich, defensa de los Loons, fue el responsable de una declaración que muestra el impacto a corto plazo que tuvo James por Minnesota. Lejos de criticarle por su breve paso en el club agradeció a la profesionalidad de una estrella que entienden que los llevó al siguiente nivel en diferentes sentidos: “Es increíble. Un gran personaje… habla con todo el mundo, es un gran tipo en el vestuario que ayuda a los más jóvenes. Todos lo vamos a extrañar”.

0 goles y 2 asistencias en tres meses donde solo jugó en 7 ocasiones. 210 minutos es el total que disputó James Rodríguez de la mano de un Minnesota United donde ya no volverá a disputar partidos hasta nuevo aviso. El capitán de Néstor Lorenzo tiene la cabeza únicamente puesta en intentar llevar nuevamente a Colombia a las fases definitivas de una Copa del Mundo.

Datos claves

James Rodríguez finalizó su etapa en el Minnesota United tras disputar siete partidos y 210 minutos .

finalizó su etapa en el tras disputar siete partidos y . El volante suma 122 partidos y busca superar el récord histórico de 130 de David Ospina .

y busca superar el récord histórico de de . Con 31 goles, James Rodríguez intentará alcanzar la marca de 36 tantos de Radamel Falcao.