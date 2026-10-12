Yerry Mina recibe un durísimo cuestionamiento en Italia y lo llaman: “antideportivo”

Nuevo escándalo sacude a Yerry Mina en Italia, después de que el central colombiano volviera al ojo del huracán. El ex jugador del FC Barcelona, ahora fue protagonista por sus controversias en el partido de la Juventus donde incluso el DT rival lo llamó “antideportivo”.

Mina volvió al ojo de las polémicas porque el defensor colombiano estuvo muy intenso en varias acciones del partido, en un encuentro de Cagliari contra Juventus que terminó caliente. Por lo cual, Luciano Spalletti, DT de Juventus salió a criticarlo.

Spalletti llamó “antideportivo” a Mina, por considerar que el jugador colombiano se estaba burlando de sus jugadores o lo intentó hacer. Por su parte, Yerry respondió de la manera que ya se lo caracteriza: “Juego a mi manera el fútbol y lo seguiré haciendo”, comentó el colombiano.

Mina estuvo muy intenso en el partido y en varias ocasiones le estuvo celebrando a sus rivales las recuperaciones en la cara. Eso, evidentemente, aumentó las tensiones en un partido donde la Juventus era favorita, pero no pudo salir del empate.

Yerry Mina jugó el Mundial con Colombia. (Foto: GettyImages)

No es la primera vez que se cuestiona la deportividad y provocación que tiene el juego de Yerry Mina, no obstante, el central colombiano no está dispuesto a cambiar y lo ha demostrado. Para esta fecha FIFA, Mina no fue convocado con la Selección Colombia.

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El contrato de Yerry Mina con Cagliari

Mina tiene contrato hasta finales de la temporada 2028, por lo cual, el colombiano todavía tiene un largo camino para recorrer en Italia. Con Cagliari ha encontrado la regularidad que estaba perdiendo en sus últimos años en Europa.

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