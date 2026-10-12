Tras perder ante el DIM: América de Cali definió su primera salida

El DIM le ganó a América de Cali y ahora los 'Diablos Rojos' definieron una salida.

América de Cali se llevó un durísimo golpe en la Liga BetPlay después de perder contra Independiente Medellín. Los ‘Diablos Rojos’ llevaban 3 partidos sin perder, pero con este golpe ante el DIM, el club también ya decidió una salida para la siguiente temporada.

Diferentes medios en Ecuador y en Colombia coinciden en que América de Cali estaría buscando la salida de Daniel Valencia para la siguiente temporada. El delantero ecuatoriano llegó como figura de la LigaPro en esta temporada, y no ha demostrado nada en Colombia.

Aunque el delantero ecuatoriano venía teniendo minutos y sumando regularidad, finalmente no convence al club para el siguiente año. América de Cali le armó un contrato hasta 2028, y ahora deberá definir el futuro del jugador con un año más de contrato.

Valencia no ha podido ser titular en ningún momento de este torneo clausura. El delantero fue perdiendo espacio, y por ejemplo, en los últimos 3 partidos apenas pudo jugar 36′ minutos. Contra el DIM solo entró en los últimos 9 minutos del partido.

Daniel Valencia llegó a América de Cali en esta temporada. (Foto: América de Cali)

El delantero ecuatoriano tiene varias ofertas en su país natal, Ecuador, para salir de América de Cali. En las últimas semanas, el goleador fue relacionado con equipos grandes de su país como Barcelona SC y Emelec. Su nombre será un animador del mercado.

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Las estadísticas de Daniel Valencia en esta temporada

Daniel Valencia ha jugado un total de 30 partidos entre todas las competencias en esta temporada. El goleador marcó 7 goles en poco más de 1.300 minutos. Tiene contrato hasta final de temporada de 2028.

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