John Yeboah se metió en los planes de un nuevo equipo y ahora es un campeón de la Champions League.

John Yeboah viene haciendo una gran temporada en el Venezia y un buen Mundial con Ecuador, por lo cual, el extremo ecuatoriano no deja de sonar el el mercado para diferentes equipos. Ahora ponen a un campeón de Champions siguiendo su fichaje.

El Porto estaría siguiendo los pasos de John Yeboah para un posible fichaje en las próximas semanas, de acuerdo a Mr. OFFSIDER. El ecuatoriano también interesó a Vasco Da Gama en las últimas semanas, pero jugar en Sudamérica estaría casi descartado.

Yeboah es un jugador que próximamente se movería en el mercado, puesto que, varios equipos de Europa lo vienen siguiendo desde hace varias temporadas. El ecuatoriano llegó al Venezia de Italia, pero en los últimos años se logró adaptar y ahora luce muy acoplado a Italia.

Por otro lado, en el Mundial 2026, Yeboah Zamora fue de lo mejor en la cancha con una ‘Tri’ que se quedó a deber. El extremo siempre fue variante en ataque y en algunas ocasiones estuvo hasta cerca de marcar un gol con ‘La Tri’ ante México en los 16avos.

John Yeboah juega su tercer año en Italia. (Foto: GettyImages)

Esta temporada en Italia, John Yeboah también está jugando por segunda vez en la primera categoría. El delantero ecuatoriano ya estuvo en esta división hace dos años, pero en ese momento el equipo no se pudo mantener y acabó perdiendo la categoría.

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El valor de mercado de John Yeboah

Actualmente, el valor de mercado de John Yeboah es de 5.5 millones de dólares. Es un valor de mercado bajo para una importante alternativa en ataque para los grandes equipos de Europa. Enero podría ser el mercado en el que John cambie de club.

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