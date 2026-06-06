¿Vuelve a Emelec? Enner Valencia tendría nuevo equipo después del Mundial 2026

Enner Valencia es uno de los nombres que más mueve el mercado en la LigaPro después del Mundial 2026. El delantero ecuatoriano acabará su ciclo en la Selección de Ecuador tras la Copa del Mundo, y todo también parece indicar que se viene un cambio de club.

Actualmente, Enner Valencia juega en Pachuca, pero de acuerdo a la información de Teleamazonas, el jugador ecuatoriano no acabará su contrato en México y saldrá del equipo después del Mundial 2026. Varias opciones aparecen en el horizonte para el jugador.

Se ha venido especulando con el futuro de Enner Valencia y con un posible regreso a Emelec, sin embargo, aún no hay nada en firme. La intención del delantero sí es volver a Ecuador para el final de su carrera, pero todo depende de cómo esté el ‘Bombillo’.

Mudarse a jugar en otras Ligas en el exterior también es opción para Enner Valencia, que ya sin competencia con la Selección, el delantero solo se centraría en los últimos años de su carrera. En los últimos años pasó por Turquía, Brasil y México.

Enner Valencia dejaría Pachuca. (Foto: GettyImages)

El delantero de la Selección de Ecuador ha mostrado su cariño para Emelec también en los últimos años. El delantero hace poco esuvo ayudando al equipo con sus finanzas. Prestó dinero para pagar una deuda y que el club pueda seguir fichando.

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Los números de Enner Valencia en Pachuca

En este semestre con Pachuca, Enner Valencia jugó un total de 12 partidos, se perdió varios al inicio por lesión. Marcó 4 goles en poco más de 500 minutos. El delantero ecuatoriano metió a su equipo a pelear por el campeonato en la Liguilla final.

¿Qué necesita Emelec para fichar a Enner Valencia?

Emelec podría hacerse con el fichaje de Enner Valencia, siempre y cuando el club esté en mejores posiciones en el fútbol ecuatoriano y el proyecto deportivo le permita al goleador seguir compitiendo por campeonatos. Ese sería el principal requisito.

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En síntesis:

Enner Valencia dejará el club Pachuca de México después del Mundial 2026.

dejará el club de México después del Mundial 2026. 12 partidos y 4 goles registró el delantero ecuatoriano en este semestre.

y 4 goles registró el delantero ecuatoriano en este semestre. El regreso a Emelec es una opción para el final de su carrera.