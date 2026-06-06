¿Arriesga Beccacece? El once de la Selección de Ecuador para jugar contra Guatemala

La Selección de Ecuador saldría con este once para jugar en su amistoso contra Guatemala.

Los amistosos antes del Mundial 2026 son un gigante motivo de preocupación para los aficionados y jugadores por lesiones a poco de jugar la copa del mundo. De ahí que, haya una gran expectativa por el once que ponga Beccacece contra Guatemala.

A diferencia de lo que se espera, Beccacece sí hará rotaciones, pero también probaría a jugadores que son titulares fijos en el once. Por lo cual, hay una gran duda de sí esta es la mejor decisión a 7 días del debut mundialista contra la Selección de Costa de Marfil.

El posible once de Ecuador ante Guatemala

Así saldría Ecuador a jugar contra Guatemala, según la revelación de El Canal del Fútbol: Valle, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Caicedo, Vite, Gonzalo Plata, Kendry Páez y Jeremy Arévalo

En caso de confirmarse este once, Beccacece pondría en cancha a jugadores como Pacho e Hincapié, que vienen de una temporada exigente y de una final de Champions League de 120 minutos, donde ambos acabaron acalambrados. También se marcaría el gran regreso de Kendry Páez.

¿A qué hora juegan Ecuador contra Guatemala?

La Selección de Ecuador enfrentará a Guatemala en un nuevo partido amistoso desde las 15H00 (EC) en los Estados Unidos. El partido podría comenzar unos minutos después que como habitualmente viene pasando en los amistosos de la FIFA.

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En síntesis: