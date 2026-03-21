AC Milan ya no quiere a Pervis Estupiñán y contactó a su reemplazo para la siguiente temporada

Pervis Estupiñán vive un “infierno” en AC Milan, después que su fichaje no saliera como se esperaba. El ecuatoriano decidió dejar la Premier League para mudarse a Italia, y las cosas no resultaron como esperaba. Esto causó que ahora ya le busquen un reemplazo.

De acuerdo a la información de Marco Varini, AC Milan se está moviendo por un posible fichaje de Ricardo Calafiori. El lateral de Arsenal no ha podido ser titular en esta temporada, también por el gran trabajo de Piero Hincapié, y por eso regresar a Italia es una fuerte opción.

El italiano ya reveló que quiere jugar más y tal parece en Arsenal no se le dará esa oportunidad, tras el gran nivel de Hincapié. Italia vuelve a asomar como opción para uno de los jugadores que más gustó, tras una gran Eurocopa en 2024.

La posible llegada de Calafiori u otro jugador evidentemente pone en “jaque” a Pervis Estupiñán. Esto obliga al lateral ecuatoriano a finalmente mudarse a otra Liga, porque en Italia no tiene espacio con AC Milan. Empezó como titular, pero rápidamente perdió el puesto.

Pervis Estupiñán no es titular en AC Milan. (Foto: GettyImages)

Ofertas no faltarían para Pervis, ya que, el jugador ecuatoriano dejó buenas sensaciones en Europa en España y en Inglaterra. Por eso podría irse rápidamente a otra Liga, e incluso a un precio mucho menor de lo que llegó a costar antes, cuando en su mejor momento pedían 30 millones por él.

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Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

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En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. Esto causó que el jugador ecuatoriano marque 1 gol y dé 1 asistencia en poco más de 1.000 minutos. Tiene un contrato largo aún por cumplir.

Los interesados en Pervis Estupiñán

En el jugador ecuatoriano han estado interesados equipos como Olympique de Marsella, Manchester United y otros. En caso de que Milan encuentre un reemplazo para el ecuatoriano, lo más probable es que su salida a un nuevo equipo no se acabe demorando.

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