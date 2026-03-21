Barcelona SC vive un momento muy delicado en esta temporada, pese a su clasificación a la Copa Libertadores. Los amarillos vienen de dos empates en el fútbol ecuatoriano, uno ante Guayaquil City y otro ante Libertad. Ante esto, y las olas de críticas, César Farías tomó una decisión.

El entrenador venezolano y el club estarían analizando la posibilidad de, en la doble fecha FIFA de finales de marzo, hacer una mini pretemporada en Quito para recuperar el estado físico. Además, esto mejoraría al club de cara a los siguientes partidos a jugar en la altura.

Barcelona SC tomaría esta decisión porque a inicios de año, el club amarillo optó por hacer su pretemporada en esta ciudad y los resultados fueron buenos. Ahora que se vienen más partidos seguidos y de alta exigencia, ven a Quito como un buen lugar para prepararse.

Además, este trabajo, también apunta al primer partido que jugarán los amarillos después de la fecha FIFA, y es contra Liga de Quito. La intención es sumar en este partido clave y evitar que se pierdan más puntos en la pelea por los primeros lugares.

Farías viene tomando decisiones contundentes en Barcelona SC. (Foto: Imago)

Los hinchas también estaban analizando la posibilidad de que el equipo amarillo se mude a Quito para jugar la Copa Libertadores en la altura, sin embargo, esto es casi imposible porque sería un cambio histórico para el club. Lo más probable es que juegue en el Monunental.

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El grupo de Barcelona SC en la Copa Libertadores

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Barcelona SC tiene un “grupo de la muerte”, los amarillos no salieron tan favorecidos en el sorteo y tendrán que jugar ante: Boca Juniors, Cruzeiro y Universidad Católica. De ahí que, necesiten estar al 100% desde lo físico para poder competir.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Tras el último empate de Barcelona SC ante Libertad, así quedó la tabla de posiciones del campeonato:

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En síntesis: