Emelec decidió terminar el proceso de Guillermo Duró y en medio del desfile de nombres para un nuevo DT, el club ya tendría lista a su siguiente contratación. El ‘Bombillo’ viene dando importantes giros en su estructura para lo que sería esta nueva temporada.

En Línea de 5, Eduardo Erazo reveló que el nuevo DT de Emelec sería el uruguayo, Vicente Sánchez. El estratega de importante paso por México llegaría al país para asumir un nuevo reto. Su contratación se une a la de Estalin Segura y Gonzalo Nápoli como fichajes.

Aunque el nuevo presidente de Emelec, José David Giménez, no lo confirmó, sí reveló que el nuevo entrenador del ‘Bombillo’ debería estar en el país ya entrenando el próximo lunes. Por lo cual, la llegada de Sánchez parece ser un hecho para el club.

Vicente Sánchez también fue asistente de un viejo conocido en Ecuador, Guillermo Almada. De ahí que, su fichaje, sumado a su trabajo, sea un motivo de ilusión para el ‘Bombillo’. Son horas claves las que se respiran en el club para decidir esta situación.

Vicente Sánchez pasó por Cruz Azul. (Foto: GettyImages)

Sánchez fue campeón de la Concachampions con Cruz Azul y demostró un importante juego en México, no obstante, le terminó faltando aquel campeonato local que tanto le necesita ganar a la hinchada de la ‘Maquina’. Por lo cual, su ciclo en este país terminó.

Publicidad

Publicidad

Los números de Vicente Sánchez con Cruz Azul

ver también Marcelo Gallardo tomó una contundente decisión con Kendry Páez en River Plate: ¿La acepta el ecuatoriano?

En su interinato con la camiseta de Cruz Azul, Vicente Sánchez jugó un total de 28 encuentros. Su equipo sumó 18 victorias, 8 empates y apenas 2 derrotas. No obstante, su contrato no se extendió y no dirige a ningún nuevo equipo desde mediados de 2025.

Los otros DT’s que sonaron para Emelec

Para Emelec también sonaron otros entrenadores de importante nivel como Marcelo Zuleta, campeón en Ecuador, y Pedro Troglio de importante trayectoria a nivel internacional. Todos los perfiles terminaron por ilusionar a la hinchada que espera un gran cambio.

Encuesta¿Es Vicente Sánchez el mejor DT para Emelec? ¿Es Vicente Sánchez el mejor DT para Emelec? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: