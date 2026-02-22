Barcelona debutó con victoria en la LigaPro 2026, sin embargo lo que generó noticia fue el primer gol de Darío Benedetto con los ‘toreros’. Esto significó el fin de una sequía de dos años, y como era de esperarse, fue noticia en Argentina.

Los que más reaccionaron fueron los hinchas de Boca Juniors, el argentino estuvo seis temporadas en el club Xeneize y ganó seis títulos, aunque sus dos últimas temporadas fueron criticados.

Irónicamente, algunos destacaron a Benedetto por encima de Cavani, el delantero que hoy pasa muy criticado en Boca pese a las titularidades que le dan. Benedetto también tuvo pasos discretos por Querétaro, Newells y Olimpia.

Otros no dieron crédito al gol y señalan que fue un gol debajo del arco tras un rebote insólito del arquero. Su último gol fue en 2024 justamente con la camiseta de Boca.

Benedetto perdió la titularidad tras el debut vs. Argentinos Juniors, pero fuentes señalan que volvería a la estelaridad para la vuelta en La Paternal por Copa Libertadores.

El contrato de Benedetto con Barcelona SC

Darío Benedetto tiene contrato con Barcelona SC hasta finales de la temporada 2026. El argentino quería llegar al ‘Ídolo’ y volver a tener oportunidad en un equipo grande. Por lo cual, también hizo una importante reducción a su salario para este nuevo año.

Publicidad

Publicidad

ver también El sorpresivo equipo dónde mandaron a Jeremy Arevalo

Publicidad

Publicidad

En resumen