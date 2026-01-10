Tras una gran sanción y polémica en la LigaPro, Alexander Bolaños volverá a jugar en el fútbol ecuatoriano. El delantero tricolor tendrá nuevo equipo en el fútbol ecuatoriano para seguir su carrera. El futbolista ya jugará bajo su nombre real de Romario Bolaños.

De acuerdo a la revelación de Nicolás Ayala, Romario Bolaños será nuevo jugador de Aucas para esta temporada. El extremo/delantero ecuatoriano volverá a la LigaPro y jugará en un Aucas que se está reforzando para buscar los primeros lugares en el fútbol ecuatoriano.

Bolaños vivió una gran polémica en Independiente del Valle, cuando vivía su mejor nivel. Se descubrió que el delantero había cambiado su nombre y su edad para jugar en el fútbol ecuatoriano y lo sancionaron hasta julio de la temporada 2027.

Sin embargo, la sanción de Alexander Bolaños fue reducida, aunque no se ha confirmado. Por lo cual, el extremo ya pasó los chequeos médicos y se espera el anuncio oficial en las siguientes semanas. El jugador tiene un gran estado físico, ya que estuvo entrenando con diferentes equipos en los últimos meses.

Alexander Bolaños jugó en IDV en 2024. (Foto: Imago)

Otro gran fichaje que tiene Aucas para la siguiente temporada es Norberto Araujo. El ‘Beto’ será el nuevo DT del ‘Papá’ para la siguiente temporada, tras una espectacular temporada en el fútbol ecuatoriano dirigiendo Deportivo Cuenca clasificándolo a Copa Sudamericana.

Los números de Alexander Bolaños en 2024

Alexander Bolaños jugó 12 partidos en el 2024, previo a su sanción. Con la camiseta de Independiente del Valle sumó 425 minutos y marcó 2 goles. En su mejor momento, se descubrió el escándalo que englobó a diferentes autoridades públicas.

