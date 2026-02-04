Eduardo Luis López no se disculpó por burlarse de Falcao y así reaccionaron los hinchas de Millonarios

Radamel Falcao García regresó al fútbol de Colombia y no le perdonaron aquellas polémicas declaraciones en las que señaló una persecución contra Millonarios. En esta ocasión, el narrador Eduardo Luis López se burló de ‘El Tigre’, no pidió disculpas y los hinchas de ‘Millos’ no dudaron en reaccionar.

¡A los antecedentes! Luego de quedarse a un gol de clasificar a la final de la Liga Colombiana I-2025, Falcao explotó y sostuvo en conferencia de prensa que “siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR. En Manizales nos robaron dos penales. No robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Siempre fue en contra de Millonarios. Desde el torneo pasado fue un complot mediático, ‘siempre a favor de Millonarios’; mentira carajo, a la mierda”.

“A mí me contaron que Falcao estaba diciendo: ‘Yo les sugiero que sea a las 3. No vuelvo a jugar en el fútbol colombiano, pero tiene que ser a las 3. Me mete 50 fechas si quieren‘. Y se jugó a las 3″, dijo Eduardo Luis López imitando al delantero de Millonarios y la polémica estalló en 3, 2, 1…

El no pedido de disculpas de Eduardo Luis López por burlarse de Falcao

Eduardo Luis López se burló de Falcao. (Foto: X / @EduardoLuisFut y Getty Images)

A pesar del revuelo que causó la imitación de López a Radamel Falcao, el narrador de Win Sports decidió no pedir disculpas diciendo que “en mi carrera me he equivocado y me equivocaré, y cuando tenga que ofrecer excusas, lo haré en su momento, seguramente. No es el caso (…) Si uno dice una mala palabra, pues sí, muy barro. De resto, la verdad es que es gente con ganas de hacerse viral“.

ver también Toda Colombia indignada con lo que Sencia le cobra a Millos por usar la cancha del estadio El Campín

La reacción de los hinchas a la polémica entre Eduardo Luis y Falcao

“Estos son los periodistas del establecimiento. Anti Millonarios, Anti Falcao”, “la Dimayor le dijo a Millonarios y a Medellín pónganse de acuerdo para reanudar el partido. Millonarios quería jugar en la mañana , Medellín a las 6 pm. Al no ponerse de acuerdo Dimayor eligió la hora de las 3 pm. Este tipo mala leche insinúa que Falcao obligó jugar a las 3 pm”, “Yo me pregunto, ¿por qué tanto odio hacia la persona de Falcao? ¿Qué les hizo?”, “no se puede permitir de nuevo que periodistas, comentaristas y todo lo relacionado con el medio, pase por encima de Millonarios y Falcao. Doble moral es lo que son”, fueron algunas de las reacciones de los hinchas de ‘Millos’ ante la polémica con Eduardo Luis López.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué te pareció la burla de Eduardo Luis López a Radamel Falcao? ¿Qué te pareció la burla de Eduardo Luis López a Radamel Falcao? Ya votaron 0 personas

En síntesis