Guillermo Duró rompe el silencio tras su salida de Emelec: “Me molesta…”

Guillermo Duró no es más el DT de Emelec, sin embargo, él y Cristhian Noboa confirmaron que el rompimiento se da en “términos amistosos”. Por lo cual, el exentrenador azul dio detalles de su salida a los medios desde el mismo polideportivo donde estaba trabajando con Emelec.

El DT reveló que resignó parte del dinero que el club le debía pagar, pero lo hace sin ningún problema, ya que se lleva “otras cosas”. “Resigno muchas cosas, pero me llevo muchas más… el cariño de la gente“, comentó el entrenador en medio de su salida amistosa del club.

Por otro lado, Duró también se refirió a los rumores que avisan que él aprobó ciertos contratos polémicos en el club azul: “Soy un tipo muy natural y por eso me molesta que me involucren con cosas que no son, con contratos que no son, con mi contrato que no es“, agregó Duró.

En el peor momento de Emelec, Guillermo Duró decidió asumir el “reto” y fue clave para guiar a un equipo lejos del descenso y se quedó a un penal de meterse a la final de la Copa Ecuador. Su salida se debe más a una decisión de la nueva directiva que quiere comenzar un nuevo proyecto.

Cristhian Noboa también había comentado que los hinchas de Emelec deben estar “agradecidos” con Guillermo Duró, porque fue su trabajo el que salvó a Emelec en su momento más delicado. El estratega ahora seguirá su carrera en otro equipo.

Los números de Guillermo Duró dirigiendo a Emelec

Guillermo Duró dirigió a Emelec en un total de 24 partidos en la temporada anterior. El DT sumó 12 victorias, luego 8 derrotas y también 4 empates. Su rescisión sería confidencial, pero se supo que al DT no le estaban pagando su sueldo desde que llegó al club.

Los técnicos que suenan para Emelec

Tras la salida de Duró, para Emelec vienen sonando entrenadores como Marcelo Zuleta, Pedro Troglio y Vicente Sánchez. En las próximas horas, el club ya podría tener un nuevo DT, ya que la directiva, aunque no está posicionada, ya está trabajando por el club.

