Emelec se queda con un ex Independiente del Valle para cierre del 2026

Emelec sumará un nuevo nombre para intentar remontar en LigaPro, y es alguien que fue finalista con Independiente del Valle.

Emelec tiene tres partidos para intentar salir del cuadrangular de descenso, para esto contrato a Ezequiel Medrán como entrenador. Uno de los nuevos nombres que ha sumado es un finalista con Independiente del Valle.

Mauro Ceruti es el nuevo preparador físico de Emelec, con el fin de atacar un aspecto muy criticado por los hinchas. Ceruti ya ha trabajado en Ecuador, cuando fue parte del cuerpo técnico de Javier Gandolfi en el 2024.

En el tema de refuerzos, Emelec aún puede sumar nuevos jugadores pero solo en condición de agente libre y hasta esta semana. Actualmente Emelec se encuentra en el cuadrangular de no descenso.

Medrán debutó con victoria con un 2-1 ante Técnico Universitario con gol en el último minuto. Esto fue triunfo contra rival directo, ya que los ambateños siguen en el fondo.

¿Quién es Ezequiel Medrán?

A diferencia de lo que los hinchas pedían (un DT con experiencia) Medrán no lo es. El argentino de 45 años nunca dirigió en la primera división de su país, y solo lleva como técnico desde 2022. Además, su última experiencia fue en Colón con el que estuvo peleando en el ascenso.

Mauro Ceruti – Talleres.