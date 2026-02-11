Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Emelec va por campeón de Libertadores de River Plate

Emelec sigue buscando refuerzos y ahora piensa en grande con un delantero campeón de River Plate para la presente temporada.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Emelec va por campeón de Libertadores de River Plate Foto: Getty
Emelec va por campeón de Libertadores de River Plate Foto: Getty

La posición de delantero se ha complicado en Emelec en las últimas semanas, sus tres opciones se alejan y ahora los azules buscan otros mercados. El cuadro azul hará una inversión fuerte y va por un campeón de Copa Libertadores con River Plate.

Según el periodista Pierre Quevedo, Lucas Alario, campeón de América con River 2025, está en planes de Emelec. El argentino se encuentra en Estudiantes de La Plata aunque estuvo cerca de salir.

Alario anotó tres goles en el semestre y el ‘Pincha’ buscó la forma de interrumpir su contrato, esto ante la titularidad indiscutida de Guido Carrillo. El detonante para que se quede Alario fue que el jugador aceptó una rebaja de salario importante.

La nueva directiva de Emelec llegará con una inversión millonaria y el delantero titular es una prioridad, por lo que el salario que le ofrezcan no distaría mucho. Las otras opciones son Luis Amarilla y Luca Klimowicz, ambos también con contrato vigente.

Alario ganó cuatro títulos con River Plate y dos de Estudiantes de La Plata, también tuvo pasos por dos clubes de Alemania y el Inter de Porto Alegre de Brasil.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Publicidad
Vicente Sánchez llegó a Emelec y se quedará con tres jugadores de Barcelona

ver también

Vicente Sánchez llegó a Emelec y se quedará con tres jugadores de Barcelona

En resumen

  • Lucas Alario, campeón de América con River Plate, es la prioridad de fichaje para Emelec.
  • El delantero argentino anotó tres goles este semestre jugando para Estudiantes de La Plata.
  • La directiva de Emelec planea realizar una inversión millonaria para contratar al nuevo atacante titular.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Ni Emelec ni Barcelona SC: Fidel Martínez regresa a la LigaPro y jugará en este equipo
Fútbol de Ecuador

Ni Emelec ni Barcelona SC: Fidel Martínez regresa a la LigaPro y jugará en este equipo

Michael Estrada sí podría dejar Liga de Quito y eligió su nuevo club
Fútbol de Ecuador

Michael Estrada sí podría dejar Liga de Quito y eligió su nuevo club

Con Campana descartado: Los dos delanteros extranjeros que Emelec quiere fichar
Fútbol de Ecuador

Con Campana descartado: Los dos delanteros extranjeros que Emelec quiere fichar

Borja respondió si está vetado de la Selección Colombia por James
Fútbol de Colombia

Borja respondió si está vetado de la Selección Colombia por James

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo