La posición de delantero se ha complicado en Emelec en las últimas semanas, sus tres opciones se alejan y ahora los azules buscan otros mercados. El cuadro azul hará una inversión fuerte y va por un campeón de Copa Libertadores con River Plate.

Según el periodista Pierre Quevedo, Lucas Alario, campeón de América con River 2025, está en planes de Emelec. El argentino se encuentra en Estudiantes de La Plata aunque estuvo cerca de salir.

Alario anotó tres goles en el semestre y el ‘Pincha’ buscó la forma de interrumpir su contrato, esto ante la titularidad indiscutida de Guido Carrillo. El detonante para que se quede Alario fue que el jugador aceptó una rebaja de salario importante.

La nueva directiva de Emelec llegará con una inversión millonaria y el delantero titular es una prioridad, por lo que el salario que le ofrezcan no distaría mucho. Las otras opciones son Luis Amarilla y Luca Klimowicz, ambos también con contrato vigente.

Alario ganó cuatro títulos con River Plate y dos de Estudiantes de La Plata, también tuvo pasos por dos clubes de Alemania y el Inter de Porto Alegre de Brasil.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

