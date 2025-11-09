Es tendencia:
Óscar Zambrano

Apenas llegó y Óscar Zambrano podría volver a cambiar de equipo

Volvió a jugar tras más de un año sin minutos y Óscar Zambrano tiene otras opciones para cambiar de equipo en enero.

Por Gustavo Dávila

Apenas llegó y Óscar Zambrano podría volver a cambiar de equipo Foto: Getty
Durante 18 meses, el volante ecuatoriano Óscar Zambrano tuvo que esperar volver a las canchas tras su sanción de dopaje, ahora volvió a jugar con NK Maribor de Eslovenia pero podría volver a cambiar de club en enero.

Según medios internacionales, Zambrano estaría cumpliendo estos meses como adaptación a su regreso a las canchas y al fútbol europeo y luego podría ir al Hull City de Inglaterra.

A muchos les pareció raro la decisión de Zambrano de irse a Eslovenia pero resulta que ambos clubes son del mismo dueño. Pese a que no lo compró, el equipo de la Championship inglesa nunca perdió interés en el jugador.

Liga de Quito también lo quería retener pero los millones de su fichaje y la decisión del jugador pesaron más y finalmente salió. A Zambrano lo quieren de regreso en actividad para ir a la Selección de Ecuador para el Mundial 2026.

El valor de mercado de Óscar Zambrano

El volante ecuatoriano, según Transfermark, tiene un valor de mercado de 2.5 millones de dólares. No obstante, la sanción FIFA y estar más de 1 año sin jugar por el doping positivo, hizo que la negociación por el jugador de Liga de Quito siempre fuera a la baja.

Óscar Zambrano ya estuvo en el Hull City de Inglaterra.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

En resumen

  • Óscar Zambrano regresó a las canchas con el club NK Maribor de Eslovenia tras 18 meses de sanción.
  • El volante ecuatoriano podría cambiar al Hull City de Inglaterra en enero, ambos clubes comparten dueño.
  • El valor de mercado de Óscar Zambrano es de 2.5 millones de dólares, según Transfermrkt.
