Selección Ecuador

Efecto selección: Jeremy Arevalo fue convocado con Ecuador y lo llamaron cinco clubes

Jeremy Arevalo es una de las sorpresas de la Selección de Ecuador para la fecha de amistosos en noviembre y ya hay clubes que lo quieren.

Por Gustavo Dávila

Efecto selección: Jeremy Arevalo fue convocado con Ecuador y lo llamaron cinco clubes Foto: Racing
Efecto selección: Jeremy Arevalo fue convocado con Ecuador y lo llamaron cinco clubes Foto: Racing

La Selección de Ecuador dio su lista de convocados para la doble fecha FIFA contra Canadá y Nueva Zelanda, entre las sorpresas está Jeremy Arevalo. El extremo seleccionado no solo podría tener su debut en la ‘Tri’ si no tendría un posible cambio de club.

El periodista Ekrem Konur, especializado en fichajes, dio a conocer que no menos de cinco equipos están detrás de Arevalo. El jugador lleva 7 goles en 12 partidos con el Racing de Santander de la segunda de España.

Los interesados serían: Valencia, Atalanta, RB Salzburg and Villarreal, además de los italianos AS Roma y los alemanes Stuttgart y Bayer Leverkusen. Su cláusula de salida está cotizada en 7 millones de euros.

Tras su convocatoria, seguramente habrá un aumento en las ofertas que pueda tener el Racing por el ecuatoriano. En su momento también estuvo en las inferiores de España.

Jeremy Arevalo – Selección Ecuador sub 20.

Jeremy Arevalo – Selección Ecuador sub 20.

¿Cuándo jugará la Selección de Ecuador?

En el mes de noviembre, la Selección de Ecuador jugará contra Canadá el jueves 13 de noviembre. Mientras que, el 18 de noviembre de 2025 tendrá que enfrentar a Nueva Zelanda. Dos amistosos que pueden consolidar a ‘La Tri’ en el Bombo 2 del sorteo del mundial.

Los números de Jeremy Arévalo en esta temporada

En lo que va de temporada en la segunda categoría, Jeremy Arévalo ha jugado con Racing un total de 12 partidos, en los que lleva más de 600 minutos, en muchos no comenzó como titular, pero eso no ha impedido que ya marque 7 goles y sea uno de los goleadores del torneo.

En resumen

  • Jeremy Arevalo está en la lista de convocados de la Selección de Ecuador para la doble fecha FIFA.
  • Cinco equipos están detrás de Jeremy Arevalo, incluidos Valencia, Atalanta y Villarreal.
  • El jugador lleva 7 goles en 12 partidos con el Racing de Santander; su cláusula es de 7 millones de euros.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
