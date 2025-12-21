Quizás fue un intento de presión hacia Carlo Ancelotti o una expresión de deseo. O tal vez una realidad por algo que ya tenga acordado. Pero lo cierto es que Neymar habló públicamente sobre la Copa del Mundo 2026, dando por sentado que será parte de la nómina de la Selección de Brasil que viajará a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Así lo expuso al subirse al escenario durante un recital del grupo musical brasileño Tardezinha. ”Quería decirles que vamos a hacer lo imposible para traer el sexto título a Brasil, lo posible y lo imposible. Pueden pedirme que lo cumpla en julio. ¡Oye, Ancelotti, ayúdanos!”, soltó el exfutbolista del Barcelona y París Saint-Germain, entre otros.

Además, lejos de inhibirse, Neymar apuntó que, en caso de que la Verdeamarela llegue al partido definitorio pautado por la FIFA para el 19 de julio del 2026 en el MetLife Stadium de la ciudad de Nueva Jersey, será altamente protagonista: ”Si Brasil llega a la Final del Mundial, prometo hacer un gol”.

Cabe recordar que Carlo Ancelotti no lo citó desde que asumió como entrenador del combinado brasileño por cuestiones físicas, por lo que Ney Júnior hace más de dos años que no luce la camiseta de la pentacampeona (la última vez fue en octubre del 2023 vs. Uruguay en Montevideo por las Eliminatorias, el día que sufrió rotura de ligamentos).

Tweet placeholder

La advertencia de Carlo Ancelotti a Neymar

Carlo Ancelotti fue tajante al explicar en conferencia de prensa que no convoca a Neymar por una mezcla de falta de ritmo físico y una decisión táctica de priorizar el esfuerzo colectivo. Así lo explicó en septiembre pasado, tras dejarlo fuera de la doble fecha contra Chile y Bolivia, en el cierre de las Eliminatorias Conmebol para la Copa Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Guillermo Varela calienta el Uruguay vs. España: ”Lamine Yamal va a tener que meter la patita”

ver también El acierto de Luis Enrique en PSG que no le cayó bien a Kylian Mbappé

”Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día es su condición física. De los jugadores evaluamos su calidad, que estén al 100% físicamente y que jueguen para el equipo y no individualmente”, comentó el entrenador italiano, que de momento no da muestras palpables de que pueda tener en cuenta al jugador de Santos.