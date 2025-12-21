La fecha final del hexagonal tiene a Barcelona SC visitando a Independiente del Valle en un partido que define el último cupo a Copa Libertadores. Los ‘toreros’ necesitan ganar para meterse a fase de grupos sin depender de lo que haga Liga de Quito.
LigaPro
EN VIVO Y GRATIS Independiente del Valle vs. Barcelona SC por la última fecha de LigaPro
Independiente del Valle recibe a Barcelona ya campeón, mientras los 'toreros' definen junto a Liga de Quito el cupo directo a Libertadores.
Publicidad
¡Arranca la previa!
Comieenza la previa. Barcelona va en búsqueda de una victoria para meterse directo a la Copa Libertadores 2025.
Lee también
Fútbol de Ecuador
El equipo que pagaría más de 1 millón de dólares para sacar a Spinelli de Independiente del Valle
Fútbol de Ecuador
Barcelona SC tiene que jugar ante Independiente del Valle y esta sería la postura del club
Fútbol de Ecuador
Michael Hoyos dejará Independiente del Valle y tiene nuevo club ¿se queda en LigaPro?
Europa