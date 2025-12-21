Es tendencia:
Independiente del Valle recibe a Barcelona ya campeón, mientras los 'toreros' definen junto a Liga de Quito el cupo directo a Libertadores.

Por Gustavo Dávila

EN VIVO Y GRATIS Independiente del Valle vs. Barcelona SC por la última fecha de LigaPro

La fecha final del hexagonal tiene a Barcelona SC visitando a Independiente del Valle en un partido que define el último cupo a Copa Libertadores. Los ‘toreros’ necesitan ganar para meterse a fase de grupos sin depender de lo que haga Liga de Quito.

¡Arranca la previa!

Comieenza la previa. Barcelona va en búsqueda de una victoria para meterse directo a la Copa Libertadores 2025.

Gustavo Dávila
