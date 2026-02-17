La previa del partido entre Barcelona y Argentinos Juniors ya se encendió por el caso de Matías Lugo. Los ‘toreros’ aseguran que el club argentino adrede impidió la inscripción del jugador, lo que generó ya la respuesta del ‘Bicho’.

En charlas con César Luis Merlo para Studiofútbol, el presidende de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina se defendió. El directivo asegura que no hubo mala fe y que la no inscripción se debió a la prohibición FIFA que tenían los amarillos.

El jueves, Barcelona SC envió la información para el CTI, pero Argentinos Juniors detectó errores y pidió corregirla. El viernes se reenviaron los datos correctos, aunque la prohibición de fichajes de Barcelona impidió cargar el trámite. La sanción se levantó el sábado y ese mismo día ambos clubes completaron el proceso.

La clave está en que la emisión final del CTI depende de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que no opera fines de semana, y el lunes 16 fue feriado en Argentina, por lo que el envío se realizó fuera del plazo de inscripción ante CONMEBOL.

Si el club ‘torero’ hubiera avisado del problema, desde Argentinos Juniors “hubiera puesto todo de sí para solucionar esto y que el jugador pudiera estar habilitado”, dijo el directivo. Barcelona expresó molestia y canceló la cena de camaradería que hacen protocolariamente.

Lugo llegó a préstamo en Barcelona SC y es que el jugador aún tiene contrato con Argentinos. El futbolista firmó un acuerdo en Argentina hasta finales de la temporada 2027. Desde el ‘Ídolo’ ahora tendrán que jugar con Jhonny Quiñónez para este encuentro.

Matías Lugo – Barcelona.

¿Cuándo juega Barcelona SC contra Argentinos Juniors en Copa Libertadores?

Barcelona SC estará jugando contra Argentinos Juniors el próximo miércoles, 18 de febrero de 2026. El partido se disputará en Guayaquil desde las 19H30. Los aficionados también podrán seguir el encuentro por los canales de ESPN y también los planes de Disney+.

