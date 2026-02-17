El salario que pidió Ángel Mena para volver a Emelec en este 2026

Mientras Emelec sigue negociando la permanencia de Miller Bolaños, el club azul también intentó fichar de regreso a Ángel Mena para este 2026. Se conoce cuánto pidió el entorno del volante para que el jugador deje Orense para volver al Astillero.

El periodista Carlos Gómez señala que el jugador tenía la voluntad de volver a Emelec pero el salario que pidió el entorno del futbolista era de 25 mil dólares mensuales. Esta cifra resultó impagable para Emelec en estos momentos de ajustes económicos.

Ángel Mena tendrá que esperar al menos seis meses más para volver a Emelec, su contrato termina en diciembre por lo que junio será la última chance de que Orense pueda venderlo sin que se vaya gratis.

Es la segunda temporada seguida que el retorno de Mena no se da pese a la intención de Emelec, se conoce que en Orense gana cerca de 30 mil dólares al mes, al ser el elemento más importante del proyecto.

Este año, Ángel Mena jugó 26 partidos y anotó 5 goles y 4 asistencias, números positivos desde su regreso tras un semestre irregular en el Pachuca de México el año pasado.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

