Piero Hincapié quedó desafectado de la Selección de Ecuador tras el partido contra Marruecos y viajará inmediatamente a Londres para ponerse a disposición del cuerpo médico del Arsenal. La FIFA tiene una indemnización lista para los clubes que pierden jugadores en los amistosos internacionales.

Según portales británicos, Arsenal podría cobrar cerca de 7.5 millones de euros por el tiempo de baja qué tendrá el central titular de los “Gunners”. La FIFA estipula un pago diario de 17.500 dólares por cada día en que el jugador no este a disposición.

La Selección de Ecuador no dio diagnóstico con tiempo de baja de Piero Hincapié. Aunque es una cifra considerable, para el Arsenal es muy negativo perder a su titular en el cierre de temporada con tres títulos en juego.

Arsenal se encuentra en camino en la UEFA Champions League como uno de los favoritos, es líder de la Premier League y sigue en carrera de la FA Cup, todos estos trofeos con Hincapié como estelarista.

Las estadísticas de Piero Hincapié con la camiseta de Arsenal

En toda la temporada con Arsenal, Piero Hincapié ha jugado ya un total de 31 partidos, el tricolor inició la temporada siendo suplente, sin embargo, después fue titular y ahora es indiscutible. El ecuatoriano lleva 1 gol y 2 asistencias en más de 2.000 minutos en cancha.

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En resumen