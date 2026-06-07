Última para de la Selección de Ecuador antes del Mundial, los de Sebastián Beccacece enfrentan a Guatemala en Estados Unidos. Ganaron 2-1 contra Arabia Saudita con un plantel mixto y ahora contarán con todos sus cracks.
Selección Ecuador
EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional antes del Mundial
La Selección de Ecuador cierra su gira de amistosos pre Mundial contra Guatemala, tras una victoria clara contra Arabia Saudita.
Así alinearía Ecuador
El posible once de Ecuador ante Guatemala
Así saldría Ecuador a jugar contra Guatemala, según la revelación de El Canal del Fútbol: Valle, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Caicedo, Vite, Gonzalo Plata, Kendry Páez y Jeremy Arévalo
¡Arranca la previa!
La Selección de Ecuador se alista para el Mundial con un último amistoso.
LEE TAMBIÉN
Selección Ecuador
¿Arriesga Beccacece? El once de la Selección de Ecuador para jugar contra Guatemala
Selección Ecuador
Ecuador vs Guatemala: horarios y canales para ver el último amistoso internacional antes del Mundial
Tricolores
"Yo encantado...": futbolista ecuatoriano se ofrece a jugar con la Selección de Perú
Enner Valencia