EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional antes del Mundial

La Selección de Ecuador cierra su gira de amistosos pre Mundial contra Guatemala, tras una victoria clara contra Arabia Saudita.

Última para de la Selección de Ecuador antes del Mundial , los de Sebastián Beccacece enfrentan a Guatemala en Estados Unidos. Ganaron 2-1 contra Arabia Saudita con un plantel mixto y ahora contarán con todos sus cracks.

La Selección de Ecuador se alista para el Mundial con un último amistoso.

Así saldría Ecuador a jugar contra Guatemala, según la revelación de El Canal del Fútbol: Valle, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Caicedo, Vite, Gonzalo Plata, Kendry Páez y Jeremy Arévalo

Comunicador y periodista ecuatoriano con más de diez años de experiencia en medios web, radios y redes sociales. En Bolavip Deportes se desempeña como editor de BV Ecuador y cubre la actualidad de Liga de Quito, Emelec, Independiente del Valle, Barcelona SC, la Selección de Ecuador y el fútbol sudamericano.