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EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional antes del Mundial

La Selección de Ecuador cierra su gira de amistosos pre Mundial contra Guatemala, tras una victoria clara contra Arabia Saudita.

EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional antes del Mundial
EN VIVO Y GRATIS Ecuador vs. Guatemala por amistoso internacional antes del Mundial

Última para de la Selección de Ecuador antes del Mundial, los de Sebastián Beccacece enfrentan a Guatemala en Estados Unidos. Ganaron 2-1 contra Arabia Saudita con un plantel mixto y ahora contarán con todos sus cracks.

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Así saldría Ecuador a jugar contra Guatemala, según la revelación de El Canal del Fútbol: Valle, Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Franco, Caicedo, Vite, Gonzalo Plata, Kendry Páez y Jeremy Arévalo

¡Arranca la previa!

La Selección de Ecuador se alista para el Mundial con un último amistoso.

Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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