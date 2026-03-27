LigaPro investigará uno de los partidos del torneo ecuatoriano ¿hubo amaño?

El fútbol ecuatoriano en el 2025 también estuvo marcado por motivos adversos como la violencia hacia jugadores y también amaños de partidos. Este 2026 ya hay un primer caso en LigaPro con la temporada recién empezada.

22 de Julio de la LigaPro Serie B denunció en sus redes sociales que hubo “cosas extrañas” y que investigará internamente, esto luego de la derrota 5-2 contra San Antonio en Ibarra.

El partido no fue transmitido por Zapping y no hay videos recopilatorios de las jugas polémicas. LigaPro no demoró ni 24 horas en emitir un comunicado sobre las acciones a tomar.

El organizador del torneo aclara que pese a que el partido no fue transmitido vía televisión, si fue grabado por la propia LigaPro, por lo que las imágenes también serán analizadas como parte de la investigación.

La sanción de LigaPro por amaño de partidos 2025

La LigaPro sancionó en octubre de 2025 a cuatro clubes de la Serie B y 20 jugadores por amaño de partidos. Chacaritas, Gualaceo, Vargas Torres y 22 de Julio recibieron reducciones de 6 a 12 puntos, aplicables a futuros torneos. Además, 20 futbolistas fueron inhabilitados por dos años.

Publicidad

Publicidad

ver también Bombazo en Brasil: Gonzalo Plata ya tiene un interesado para salir de Flamengo

En resumen