El central ecuatoriano tiene un nuevo valor de mercado, tras ganar la Premier League y perder la final de la Champions League.

Piero Hincapié es uno de los mejores jugadores ecuatorianos de la actualidad y por eso Arsenal no dudó y lo fichó. Los ‘Gunners’ se hicieron con sus servicios tras hacer uso la obligación de compra que estaba en su contrato. Ahora, tras un gran 2025-2026 se confirmó su valor de mercado.

Transfermarkt actualizó el valor de mercado de los jugadores ecuatorianos y el de Piero Hincapié no fue la excepción. Tras una buena temporada en Inglaterra, su primer año, el valor de mercado del ecuatoriano se mantiene en los 50 millones de euros.

El jugador tricolor es uno de los futbolistas mejor valorados en la defensa de Arsenal y fue titular en toda la final de la Champions. Aunque no la pudo ganar, quedó claro que Arteta tiene una gran confianza en el futbolista tricolor y por eso el club efectivizó su compra.

Además, Hincapié no pudo ver reflejado un aumento en su valor de mercado por no ganar la Champions, pero también el ecuatoriano se mantiene como el tercer jugador más caro de todo Ecuador ahora mismo, solo por debajo de Moisés Caicedo y William Pacho.

Piero Hincapié sigue costando 50 millones. (Captura de pantalla)

El valor de 50 millones se viene manteniendo en Piero Hincapié y es que también fue el valor referencia por el cual fue comprado por Arsenal. Los ‘Gunners’ acabaron pagando a Leverkusen poco más de 57 millones en la operación total para ficharlo.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

En su primera temporada con los ‘Gunners’ y en la Premier League, Piero Hincapié llegó a jugar un total de 39 partidos con Arsenal. Marcó 1 gol y dio 2 asistencias, sumando en cancha más de 2.700 minutos, en una de las mejores defensas del mundo.

El nuevo contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Se espera que Hincapié firme con Arsenal un contrato por las siguientes 4 a 5 temporadas. Además, el ecuatoriano daría un salto en su carrera y pasaría a ganar más de 5 millones de salario por temporada.

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Datos clave:

Piero Hincapié mantiene su valor de mercado en 50 millones de euros con Arsenal.

mantiene su valor de mercado en con Arsenal. El Arsenal pagó al Leverkusen poco más de 57 millones por el defensa ecuatoriano.

pagó al Leverkusen poco más de por el defensa ecuatoriano. 39 partidos disputó el futbolista tricolor durante su primera temporada en el club inglés.