¿Joaquín Papa a la Selección de Ecuador? Los números que lo avalan para llegar a ‘La Tri’

El DT de Independiente del Valle ya supera en números a otros técnicos que suelen pedir a la Selección de Ecuador.

Aún con la Selección de Ecuador sin tener un nuevo entrenador, son varios los nombres que vienen sonando en las últimas horas para asumir el banquillo de ‘La Tri’. Ahora aparece uno nuevo, Joaquín Papa. Con el DT de IDV es diferente porque no hay rumores sobre acercamientos, pero sus números son mucho mejor que los de otros candidatos.

En las últimas horas se evidenció un dato que lo pone a Papa como un entrenador con mejor promedio que dos históricos como Guillermo Almada y Gustavo Quinteros. El último llegó a la Selección, mientras que el otro es un eterno candidato.

En este periodo en LigaPro, Papa tiene un 83% de efectividad en todo el campeonato (con aún partidos por jugar) por lo cual, acaba superando a las campañas históricas de Guillermo Almada con un 75% de efectividad y a Gustavo Quinteros con 67%.

Almada fue histórico con Barcelona SC y desde ese gran rendimiento no ha dejado de sonar para llegar a la Selección de Ecuador. Por otro lado, Quinteros hizo aquella histórica campaña con Emelec que terminó en título y luego le sirvió para ser DT de la Selección.

Papa llegó a IDV en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Sin embargo, ahora mismo Papa no ha entrado en la lista de candidatos a dirigir en la Selección de Ecuador y tampoco se ve que vaya a entrar. Puesto que, la FEF no intervendría en el proyecto de IDV y también está buscando entrenadores que estén libres.

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Los números de Papa en Independiente del Valle

Como DT de IDV, Joaquín Papa ha dirigido ya un total de 29 partidos entre todas las competencias ganando 23, empatando 2 y tan solo perdiendo 4 encuentros. El DT tiene a su equipo como puntero absoluto de la LigaPro y es candidato firme a ganar el campeonato ecuatoriano y también la Copa Ecuador.

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