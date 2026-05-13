¿Arsenal lo vende por una fortuna? Este es el valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié es la gran noticia de los últimos días después de que varios rumores reportaran que Arsenal recibió una consulta de Galatasaray para una posible venta. El defensa ecuatoriano podía tiene que ser comprado por los ‘Gunners’ aún y luego puede ser negociado.

El central ecuatoriano ahora mismo tiene un valor base de 50 millones de acuerdo a la información de Transfermarkt, y podría llegar hasta costar 70 millones según diferentes fuentes como CIES y otros. El tricolor es uno de los defensas más caros del mundo.

Arsenal tendría una opción de 55 millones para comprar a Hincapié, por lo cual, no se ve vendiendo a este jugador por menos de 60 millones para tratar de sacar una ganancia. Además, el ecuatoriano podría entrar en mercado como un jugador campeón de la Premier League y de la Bundesliga.

Desde Arsenal no se habla sobre ninguna venta hasta terminar esta temporada de la Premier League. El equipo ‘Gunner’ está centrado en la posibilidad de hacer un doblete histórico, puesto que, a finales de mayo también estará jugando en la final de la Champions.

Piero Hincapié podría ser vendido en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié apenas llegó a Arsenal con un contrato a préstamo a finales de agosto. En el contrato de jugador hay una opción obligatoria de compra y por eso lo más probable es que sea fichado de manera oficial a final de esta temporada y luego cambiará el futuro.

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Las estadísticas de Piero Hincapié en esta temporada

En esta temporada, Piero Hincapié ha jugado 36 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 2 asistencias. En los últimos partidos perdió importancia en el once y comenzó como suplente tras el regreso de Riccardo Calafiori.

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