Leonardo Campana podría perderse el Mundial por una lesión. Apenas ha jugado más de 100 minutos en esta temporada.

Quedan 28 días para jugar el Mundial 2026 y la Selección de Ecuador está muy preocupada por lo que sucede con uno de sus delanteros, Leonardo Campana. El delantero ecuatoriano se ha lesionado desde el pasado mes de marzo y aún no regresa.

Aunque se esperaba contar con Leonardo Campana desde principios de mayo, la realidad es que ahora el ecuatoriano no está jugando con el New England Revolution y se volvió a quedar fuera de otro partido. Por lo cual, hay preocupación con su nivel.

Ya cuando Campana salió lesionado en marzo, el delantero empezó a llorar porque sabía que esa molestia lo dejaba fuera de los amistosos vs Países Bajos y vs Marruecos. Pero ahora esa dolencia se viene alargando y no hay más detalles de su estado físico.

Si el delantero no recupera su nivel y ritmo para las próximas semanas y vuelve a las canchas lo más probable es que se quede fuera del Mundial, pese a que está en la prelista de la Selección de Ecuador. Ya en la Copa del Mundo de 2022 también se quedó afuera.

Leonardo Campana no ha podido jugar desde marzo. (Foto: GettyImages)

Campana no es un titular indiscutible para Beccacece, pero el DT ya le ha dado oportunidades como recambio para Enner Valencia. Por lo cual, si no llega con ritmo perdería su lugar contra varios otros delanteros que están peleando por un lugar en Ecuador.

Publicidad

Los números de Leonardo Campana en esta temporada

En toda la temporada, Leonardo Campana apenas ha jugado un total 2 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano solo suma 109′ minutos en cancha, prácticamente nada. Por lo cual, en caso de ser convocado llegará al Mundial jugando casi solo 1 partido como titular.

Los delanteros que Beccacece puede convocar a Ecuador

Sebastián Beccacece se debate en este momento para convocar a los siguientes delanteros de la Selección de Ecuador al Mundial 2026:

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

Jordy Caicedo

Jeremy Arévalo

Elías Legendre

Publicidad

EncuestaJugando casi nada: ¿Campana debe ir al Mundial 2026? Jugando casi nada: ¿Campana debe ir al Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: