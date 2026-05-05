De manera muy sorpresiva, Arteta le da la espalda a Piero Hincapié y lo deja en el banco de suplentes en Champions League, por este motivo.

Este martes 5 de mayo de 2026 Arsenal se juega el pase a la final de la Champions League después de 20 años. A poco del partido se confirmó el once inicial de los ‘Gunners’, pero para sorpresa de todo Ecuador, Piero Hincapié no comienza como titular.

¿Por qué no juega Piero Hincapié contra Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League?

Piero Hincapié es suplente en Arsenal en este partido ante Atlético de Madrid en la Champions League por decisión táctica de Arteta. El entrenador finalmente optó por poner a Calafiori, que regresó el pasado fin de semana, y el italiano comienza como titular.

De hecho, Arteta repite en este partido el mismo once que se mostró muy fuerte ante Fulham. El entrenador vuelve a darle minutos al italiano también ante el pedido de los aficionados, que querían que Hincapié vaya al banco por los atributos ofensivos del italiano.

El once de Arsenal para enfrentar a Atlético de Madrid. (Foto: Arsenal)

Piero Hincapié podría tener minutos en el segundo tiempo o en algún momento del partido, siempre y cuando las condiciones del juego permitan que el ecuatoriano entre a la cancha. El defensa ecuatoriano recibe un duro golpe para lo que viene siendo su gran temporada.

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Los números de Piero Hincapié en esta temporada

En esta temporada con Arsenal, Piero Hincapié ya ha jugado un total de 35 partidos entre todas las competencias. El jugador ecuatoriano ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Lleva en cancha cerca 2.500 minutos. Siendo una gran alternativa en la mejor defensa del mundo.

¿Qué canal pasa el partido de Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League?

El partido de Arsenal contra Atlético de Madrid comienza desde las 14H00 (EC). El encuentro se podrá ver por ESPN y también por el plan premium de Disney+.

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En síntesis:

Piero Hincapié es suplente en el Arsenal por decisión táctica frente al Atlético de Madrid.

es suplente en el por decisión táctica frente al Atlético de Madrid. El defensa ecuatoriano suma 35 partidos , un gol y 2.500 minutos en esta temporada.

, un gol y en esta temporada. El partido de Champions League inicia a las 14H00 (EC) transmitido por ESPN y Disney+.