Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

La fecha 6 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este fin de semana y el gran beneficiado fue Independiente del Valle. Varios de sus rivales dejaron puntos mientras ellos volvieron a ganar.
Los ‘Rayados’ ganaron a Técnico Universitario de visitante y siguen líderes, mientras tanto Macará tropezó y con un empate se queda ya escolta a tres puntos. Liga de Quito ganó y se acercó un poco al puntero tras dos victorias seguidas.
U. Católica, Libertad y Barcelona empataron y se quedaron con 9 puntos, ya en el segundo pelotón de la tabla. Emelec interrumpió su buena racha y perdió contra Mushuc Runa en Ambato.
En la parte baja, Aucas, Manta y Leones del Norte volvieron a perder y siguen comprometidos en los puestos de descenso. Quedan dos partidos más para completar la jornada estos son Orense vs. Aucas y Guayaquil City vs. Leones del Norte.
Así se jugará la fecha 7 de la LigaPro
Luego de la fecha de amistosos de la Selección de Ecuador, este es el fixture de la fecha 7:
- U. Católica vs. Guayaquil City
- Emelec vs. Deportivo Cuenca
- Macará vs. Aucas
- Libertad vs. Mushuc Runa
- Independiente del Valle vs. Orense
- Liga de Quito vs. Barcelona
- Leones del Norte vs. Delfín
- Manta vs. T. Universitario
En resumen
- Independiente del Valle venció 2-1 a Técnico Universitario y lidera la tabla con 13 puntos.
- Macará y Liga de Quito escoltan al puntero con 10 unidades tras la sexta jornada.
- Emelec perdió su racha invicta al caer ante Mushuc Runa en la ciudad de Ambato.