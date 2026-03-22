Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

La fecha 6 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este fin de semana y el gran beneficiado fue Independiente del Valle. Varios de sus rivales dejaron puntos mientras ellos volvieron a ganar.

Los ‘Rayados’ ganaron a Técnico Universitario de visitante y siguen líderes, mientras tanto Macará tropezó y con un empate se queda ya escolta a tres puntos. Liga de Quito ganó y se acercó un poco al puntero tras dos victorias seguidas.

U. Católica, Libertad y Barcelona empataron y se quedaron con 9 puntos, ya en el segundo pelotón de la tabla. Emelec interrumpió su buena racha y perdió contra Mushuc Runa en Ambato.

En la parte baja, Aucas, Manta y Leones del Norte volvieron a perder y siguen comprometidos en los puestos de descenso. Quedan dos partidos más para completar la jornada estos son Orense vs. Aucas y Guayaquil City vs. Leones del Norte.

Así se jugará la fecha 7 de la LigaPro

Luego de la fecha de amistosos de la Selección de Ecuador, este es el fixture de la fecha 7:

U. Católica vs. Guayaquil City

Emelec vs. Deportivo Cuenca

Macará vs. Aucas

Libertad vs. Mushuc Runa

Independiente del Valle vs. Orense

Liga de Quito vs. Barcelona

Leones del Norte vs. Delfín

Manta vs. T. Universitario

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En resumen