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Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

La LigaPro completó casi en su totalidad la fecha 6 este fin de semana y ya hay cambios considerables en la tabla de posiciones.

Por Gustavo Dávila

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Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro
Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

La fecha 6 de la LigaPro se jugó casi en su totalidad este fin de semana y el gran beneficiado fue Independiente del Valle. Varios de sus rivales dejaron puntos mientras ellos volvieron a ganar.

Los ‘Rayados’ ganaron a Técnico Universitario de visitante y siguen líderes, mientras tanto Macará tropezó y con un empate se queda ya escolta a tres puntos. Liga de Quito ganó y se acercó un poco al puntero tras dos victorias seguidas.

U. Católica, Libertad y Barcelona empataron y se quedaron con 9 puntos, ya en el segundo pelotón de la tabla. Emelec interrumpió su buena racha y perdió contra Mushuc Runa en Ambato.

En la parte baja, Aucas, Manta y Leones del Norte volvieron a perder y siguen comprometidos en los puestos de descenso. Quedan dos partidos más para completar la jornada estos son Orense vs. Aucas y Guayaquil City vs. Leones del Norte.

Así se jugará la fecha 7 de la LigaPro

Luego de la fecha de amistosos de la Selección de Ecuador, este es el fixture de la fecha 7:

  • U. Católica vs. Guayaquil City
  • Emelec vs. Deportivo Cuenca
  • Macará vs. Aucas
  • Libertad vs. Mushuc Runa
  • Independiente del Valle vs. Orense
  • Liga de Quito vs. Barcelona
  • Leones del Norte vs. Delfín
  • Manta vs. T. Universitario
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En resumen

  • Independiente del Valle venció 2-1 a Técnico Universitario y lidera la tabla con 13 puntos.
  • Macará y Liga de Quito escoltan al puntero con 10 unidades tras la sexta jornada.
  • Emelec perdió su racha invicta al caer ante Mushuc Runa en la ciudad de Ambato.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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