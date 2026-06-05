Independiente del Valle es líder absoluto de LigaPro y aún así tiene nuevo refuerzo

Independiente del Valle no se relaja pese a la ventaja deportiva y tiene nuevo refuerzo para el segundo semestre del año.

Independiente del Valle parece no tener necesidad de sumar refuerzo con ímpetu, están ya en octavos de Copa Libertadores y son líderes en LigaPro, aún así no s relajan en la ventaja. Los ‘Rayados’ tendrían un nuevo fichaje para el segundo semestre.

Reixon Saya, delantero de El Nacional, podría ser nuevo jugador de Independiente del Valle. El delantero de 18 años ya debutó en LigaPro Serie B con los ‘militares’ e interesa a IDV según Nicolás Ayala.

A su corta edad ha tenido experiencia en el fútbol ecuatoriano ya dos temporadas así como ser convocado por la Selección de Ecuador en categorías inferiores.

Independiente del Valle vendería a Juan Riquelme Angulo a alguno de los grandes de Europa que lo siguen y su reemplazo podría ser Saya. Los ‘militares’ podrían tener que vender jugadores para poner tener recursos para fichar e inscribir.

Los ‘Rayados’ perderán a Patrick Mercado y Justin Lerma, ambos darán el salto al exterior a los clubes que ya lo compraron por lo que habría espacio para usmar a otro elemento.

Los refuerzos de Independiente del Valle para el 2026

Djorkaeff Reasco, Daykol Romero, Jhon Espinoza, Juan Viscava, Carlos González, Matías Perelló; son los nuevos refuerzos de Independiente del Valle.

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Reixon Saya. Foto: El Nacional.

En resumen