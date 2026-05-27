Independiente del Valle acabó puntero y estos son sus posibles rivales en 8vos de Copa Libertadores

Los posibles rivales que tendrá Independiente del Valle en 8vos de Copa Libertadores.

Este miércoles 27 de mayo de 2026, Independiente del Valle superó a Rosario Central y se metió a los 8vos de final de la Copa Libertadores. El equipo ‘Rayado’ hizo una gran actuación en esta fase de grupos y ahora tendrá que esperar rivales en la siguiente etapa:

Los posibles rivales para Independiente del Valle en 8vos de Copa Libertadores

Independiente del Valle es puntero y de momento estos son los segundos a los que podría enfrentarse:

Estudiantes (confirmado como 2do)

Tolima (confirmado como 2do)

Fluminense o Bolívar

Cruzeiro, Boca o Católica

Platense o Santa Fe

Mirassol (confirmado como 2do)

Rosario Central (confirmado como 2do)

Palmeiras o Cerro Porteño

IDV también se aseguró cerrar como local en los 8vos de final de la Copa Libertadores y es un candidato a seguir avanzando, puesto que, en la altura de Quito sus probabilidades aumentan.

¡PEGÓ EL LOCAL! Junior Sornoza abrió el pie, venció a Conan Ledesma y anotó el 1-0 de IDV vs. Rosario Central.



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Independiente del Valle está buscando repetir aquella histórica campaña de la Copa Libertadores 2016, donde fue finalista y perdió el título ante Atlético Nacional. Desde ese momento, el club no volvió a pasar de los 8vos de final del torneo.

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¿Cuándo será el sorteo de los 8vos de la Copa Libertadores?

Independiente del Valle y Liga de Quito, el otro equipo ecuatoriano en 8vos, conocerán a sus rivales el próximo viernes, 29 de mayo de 2026. La CONMEBOL realizará el sorteo desde las 10H00 (EC/CO/PE)