Independiente del Valle acabó puntero y estos son sus posibles rivales en 8vos de Copa Libertadores

Este miércoles 27 de mayo de 2026, Independiente del Valle superó a Rosario Central y se metió a los 8vos de final de la Copa Libertadores. El equipo ‘Rayado’ hizo una gran actuación en esta fase de grupos y ahora tendrá que esperar rivales en la siguiente etapa:
Los posibles rivales para Independiente del Valle en 8vos de Copa Libertadores
Independiente del Valle es puntero y de momento estos son los segundos a los que podría enfrentarse:
- Estudiantes (confirmado como 2do)
- Tolima (confirmado como 2do)
- Fluminense o Bolívar
- Cruzeiro, Boca o Católica
- Platense o Santa Fe
- Mirassol (confirmado como 2do)
- Rosario Central (confirmado como 2do)
- Palmeiras o Cerro Porteño
IDV también se aseguró cerrar como local en los 8vos de final de la Copa Libertadores y es un candidato a seguir avanzando, puesto que, en la altura de Quito sus probabilidades aumentan.
¡PEGÓ EL LOCAL! Junior Sornoza abrió el pie, venció a Conan Ledesma y anotó el 1-0 de IDV vs. Rosario Central.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 27, 2026
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Independiente del Valle está buscando repetir aquella histórica campaña de la Copa Libertadores 2016, donde fue finalista y perdió el título ante Atlético Nacional. Desde ese momento, el club no volvió a pasar de los 8vos de final del torneo.
¿Cuándo será el sorteo de los 8vos de la Copa Libertadores?
Independiente del Valle y Liga de Quito, el otro equipo ecuatoriano en 8vos, conocerán a sus rivales el próximo viernes, 29 de mayo de 2026. La CONMEBOL realizará el sorteo desde las 10H00 (EC/CO/PE)
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