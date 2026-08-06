Emelec quiere competir por todo en la LigaPro y ahora el club azul estaría muy interesado en este fichaje.

Emelec sigue muy activo en este mercado de fichajes para competir con todo en la segunda mitad de la temporada. El club ya hizo oficial la llegada del goleador de la LigaPro, Ronie Carrillo, y ahora estaría siguiendo el fichaje de un jugador estelar de Liga de Quito.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Emelec habría preguntado condiciones para hacerse con el fichaje de un jugador clave de Liga de Quito. El futbolista apuntado por la directiva del club azul sería Alexander Alvarado. El 10 que no tiene espacio.

Alvarado primero no contaba para Tiago Nunes y con la llegada de Gustavo Álvarez parece que la situación se mantiene. El jugador ya viene “forzando” su salida desde hace varias semanas y ahora Emelec aparece como una fuerte chance para el jugador.

En este mercado de fichajes, Alvarado también sonó para llegar a Barcelona SC, pero la contratación al final no se pudo dar. Por lo cual, el futbolista se quedó en el plantel. Los ‘Eléctricos’ estarían dispuestos a ficharlo por 6 meses a préstamo en esta ventana.

Alexander Alvarado se podría ir de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

En este segundo semestre, Emelec ha contratado a varios jugadores, puesto que, la idea del club es salir de los puestos de descenso y volver a pelear en los primeros lugares del campeonato. El objetivo es, aunque sea, entrar a Copa Sudamericana.

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Todos los fichajes de Emelec en este segundo semestre

Para esta parte del campeonato, Emelec pudo fichar a los siguientes jugadores como: Jefferson Valverde, Eduardo Bores, Ronie Carrillo, Teodoro Arce, Theo Gómez. Estos futbolistas llegan para repotenciar un equipo que se ha quedado corto en este momento del torneo.

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