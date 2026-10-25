Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro tras la goleada de Barcelona

Se completó una fecha más de la LigaPro este domingo con la acción en los tres hexagonales del título. Y a falta de seis fechas, algunos clubes ya conocen su futuro.
Independiente del Valle no pudo gritar bicampeón tras empatar sin goles ante U. Católica, mientras tanto Macará ganó de visita a Liga de Quito y tiene virtualmente el 2do cupo directo a Libertadores.
Los ‘albos’ ahora tendrán que esperar otros resultados y jugarse la vía Copa Ecuador o jugarán Copa Sudamericana. Barcelona goleó 0-4 a Aucas de visita y avivó la pelea, en estas fechas finales.
En el hexagonal de Copa Sudamericana, Libertad cayó goleado y tras la victoria de Guayaquil City, la distancia se acortó a cuatro puntos. Por su parte Emelec quedó virtualmente eliminado.
En la parte baja, Manta FC y Técnico Universitario volvieron a perder y quedaron nuevamente en zona de descenso a la LigaPro Serie B 2027.