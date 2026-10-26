Emelec no tuvo los mejores resultados en estos últimos meses y está prácticamente fuera de la Copa Sudamericana. El ‘Bombillo’ cambió de entrenador en 2 ocasiones en este año, y para terminar la temporada llegó un joven Ezequiel Medrán.

Medrán asumió como nuevo DT de Emelec en medio de todos los cuestionamientos, sin embargo, el DT tuvo un buen comienzo y logró meter al club a pelear en el cuadrangular final. Pero es ahí, en el momento de la verdad, donde se terminó desinflando el equipo.

Pese a que tuvo malos resultados, Ezequiel Medrán se quedaría en Emelec para la temporada 2027. El presidente, José David Jiménez, confirmó que el entrenador tiene contrato hasta finales del próximo año. Además, según Mr.OFF, ya en el club se planifica la siguiente pretemporada.

Al estar ya pensando en los fichajes del siguiente año y teniendo un contrato largo todavía con el ‘Bombillo’ se ve casi imposible que el DT se marche. Por lo cual, lo más probable es que Emelec apueste por Medrán para la siguiente temporada y sin Copa Sudamericana.

Medrán se quedaría en Emelec. (Foto: Imago)

Ezequiel Medrán llegó sin mucha experiencia a Emelec, de hecho el club azul es su primer equipo en primera categoría. Esto sigue siendo un objeto de críticas para su carrera. No obstante, tener un contrato largo es un beneficio para él, porque el ‘Bombillo’ no quiere más demandas de ex entrenadores.

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Los números de Ezequiel Medrán en Emelec

Al frente de Emelec, Ezequiel Medrán apenas ha dirigido un total de 6 partidos entre todas las competencias. Sumando 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Las 3 derrotas fueron en el momento menos oportuno ya que todas se dieron en el cuadrangular.

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