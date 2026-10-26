El 'Pipa' Benedetto termina contrato con Barcelona SC y ahora dio detalles de lo que será su futuro.

Barcelona SC se alista para varias salidas en la temporada 2026, pero un jugador que no quiere perder el equipo amarillo es Darío Benedetto. El ‘Pipa’ ha marcado diferencia en este 2026 y pudo romper la mala racha de goles con el ‘Ídolo’. Ahora mismo, el jugador reveló los detalles de lo que piensa para la temporada 2027.

Después de la gran goleada de Barcelona SC ante Aucas, el ‘Pipa’ salió a aclarar que él está contento con los amarillos, pero se toma con calma su regularidad para el siguiente año. “Estoy feliz, voy a terminar el campeonato y después me voy a ir a descansar. Vamos a ver que pasa después”, comentó el jugador.

Por otro lado, Barcelona SC quiere que se quede el goleador y seguramente habría una oferta en el mercado por el jugador argentino. No obstante, todo parece estar en las manos del goleador y de lo que quiere para su futuro en su carrera.

Barcelona SC en esta temporada no ha podido conseguir los resultados que se esperaba. Se quedó rápido fuera de la Copa Libertadores, no peleó nunca el título de la LigaPro. Sin embargo, en medio de esa crisis, hay jugadores que brillaron como es el caso de Benedetto.

El Pipa siendo el Pipa 😉🌊



Asistencia para Benedetto y este no dudó en picarla ante la salida del arquero para el 0-1 de @BarcelonaSC.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/flFkBD4A9n — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) October 25, 2026

En este mercado de fichajes el ‘Pipa’ también viene sonando para diferentes equipos incluso se rumoreó sobre la posibilidad de volver a jugar en Argentina o jugar en Brasil. Así que, además de Barcelona SC al jugador otros clubes lo buscarán.

Publicidad

Los números de Darío Benedetto en Barcelona SC

El ‘Pipa’ en esta temporada jugó un total de 35 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y lleva 1 asistencia. Suma en cancha más de 2.000 minutos y se espera que todavía pueda marcar más y destacar más en los siguientes días.

Encuesta¿Qué debe hacer Barcelona SC? ¿Qué debe hacer Barcelona SC? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: