Emelec no pierde tiempo y ficharía a un goleador de la LigaPro para 2027

El nuevo jugador que está muy cerca de fichar Emelec para la siguiente temporada.

Este sábado 24 de octubre de 2026 se confirmó que Emelec va por uno de los que supo ser uno de los mejores jugadores de la LigaPro. El ‘Bombillo’ quiere volver a destacar en la temporada 2027 y estaría muy interesado en nuevo jugador de Ecuador.

Desde Colombia revelan que Emelec estaría siguiendo los pasos de Daniel Valencia, para que el jugador ecuatoriano regrese a la LigaPro. En la temporada 2025, Valencia fue de los máximos goleadores de Ecuador usando los colores del Manta.

No obstante, en Colombia no le ha ido tan bien como se esperaba y por eso es más probable que se dé una transferencia. No obstante, el futbolista solo saldría con una venta, puesto que, no hay intención de prestarlo también por el largo contrato que tiene.

Ahí es donde entra otro equipo del fútbol ecuatoriano, Aucas. Emelec no está en condiciones económicas para comprar a Daniel Valencia, por eso buscaría el préstamo, pero el ‘Papá’ sí tiene los recursos financieros para apostar por este movimiento.

Daniel Valencia dejaría América de Cali. (Foto: @AmericadeCali)

El ‘Bombillo’ necesita nuevos jugadores en la siguiente temporada, puesto que, también ahora mismo se piensa en varias salidas y algunas serían en ataque. En esta temporada, Emelec también ya fichó a Ronie Carrillo que llegó como el goleador de la LigaPro.

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Las estadísticas de Daniel Valencia en América de Cali

En esta temporada, Daniel Valencia jugó con América de Cali un total de 31 partidos entre todas las competencias. Marcó 7 goles en poco más de 1.400 minutos. El delantero ecuatoriano tiene contrato hasta la temporada 2028 con los ‘Diablos Rojos’.

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