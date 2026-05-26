Uno de los mejores jugadores de la LigaPro en este primer semestre, se metió en planes de Emelec.

Emelec no tuvo el mejor primer semestre, pese a que hizo importante fichajes. El club no se pudo meter en los puestos de pelea por el campeonato, y estuvo casi siempre peleando en los lugares del descenso. Ahora irían por una figura de LigaPro para “cambiar” la cara.

De acuerdo a la información de Mr. OFFSIDER, Emelec estaría muy interesado en el fichaje de Frangoy Zambrano. El volante y capitán de Libertad viene siendo uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano en las últimas temporadas y podría dar el salto a un grande.

Frangoy es el “motor de Libertad” y uno de los grandes volantes ecuatorianos en la LigaPro. Su aporte desde la tenencia de la pelota y la recuperación ha sido clave para que el equipo lojano en varios momentos esté peleando en los primeros lugares.

Emelec también necesita un volante que revolucione la mitad de la cancha azul, que en los últimos meses se ha visto dependiente de Ángelo Mina y cuando el volante queda tapado, casi que el club se queda sin juego ofensivo.

Frangoy Zambrano gusta en Emelec. (Foto: Imago)

A diferencia de lo que fue el mercado de fichajes de comienzos de temporada, en esta ocasión Emelec tiene muy claro qué lugares reforzar y a cuáles jugadores buscar. La primera ventana fue armada sobre la hora con una directiva que apenas y se posicionaba.

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Los números de Frangoy Zambrano con Libertad

En lo que va de temporada, Frangoy Zambrano ha jugado un total de 16 partidos con Libertad, siendo muy regular y no se ha lesionado. El volante ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Lleva en cancha poco más de 1.400 minutos.

Frangoy Zambrano termina contra con Libertad

Emelec también podría aprovechar el contexto y es que Frangoy Zambrano termina contrato con Libertad a finales de 2026. El volante ecuatoriano no renovaría y una buena oferta del ‘Bombillo’ podría precipitar su salida del club.

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Datos clave:

Emelec busca fichar a Frangoy Zambrano , volante y capitán del club Libertad, para el segundo semestre.

busca fichar a , volante y capitán del club Libertad, para el segundo semestre. Frangoy Zambrano registra 2 goles y una asistencia en 16 partidos jugados esta temporada.

registra y una asistencia en 16 partidos jugados esta temporada. El contrato de Frangoy Zambrano con Libertad finaliza a finales de 2026, facilitando su posible salida.