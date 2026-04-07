Así quedó la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-17 tras la victoria de Ecuador ante Uruguay

La Selección de Ecuador acaba de dar el paso más importante para ya casi asegurarse un lugar en el próximo Mundial Sub-17. El equipo nacional logró derrotar a Uruguay y sacó 3 puntos de oro que lo dejan como líder en soledad del grupo A.

Ecuador tuvo un partido muy complicado ante Uruguay, que venía en el segundo lugar de la tabla de posiciones. El equipo nacional se impuso con goles de John Chica y John Guerrero, por lo cual, ahora es líder en soledad con 7 puntos y casi adentro de la Copa del Mundo.

Ahora Ecuador depende de sí mismo para entrar al Mundial 2026 e incluso con una derrota en el último partido ante Chile, y si se dan otros resultados está adentro de la Copa del Mundo Sub-17. El equipo nacional necesita asegurarse en un lugar entre los dos primeros para pelear por el título.

Con una de las mejores camadas de su historia, liderada por jugadores como Deinner Ordóñez, los hermanos Quintero y Luis Fragozo, ‘La Tri’ puede hacer historia en este torneo en el que todavía no ha perdido y solo ha recibido 2 goles en contra.

Ecuador consiguió una victoria clave ante Uruguay. (Foto: @LaTri)

La tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano Sub-17

Así está la tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano Sub-17:

Grupo A:

País PJ V E D GF GC DG Pts Ecuador 3 2 1 0 4 2 2 7 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 Chile 1 0 1 0 1 1 0 1 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1 Paraguay 2 0 1 1 2 3 -1 1

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Grupo B

Club PJ V E D GF GC DG Pts Brasil 2 2 0 0 9 1 8 6 Argentina 1 1 0 0 4 1 3 3 Venezuela 1 0 1 0 2 2 0 1 Bolivia 2 0 1 1 2 7 -5 1 Perú 2 0 0 2 2 8 -6 0

¿Cómo se definen los clasificados al Mundial Sub-17?

El Sudamericano Sub-17 tiene dos etapas, una preliminar con 2 grupos de 5 equipos y una fase final. De esta manera se definen los clasificados al Mundial en Qatar:

Clasificación Directa al Mundial (4 cupos): Los equipos que terminen en el 1 y 2 de cada grupo aseguran automáticamente su boleto al Mundial. También jugarán las semifinales para definir el título. Ecuador es primero de su zona

Los equipos que terminen en el de cada grupo aseguran automáticamente su boleto al Mundial. También jugarán las semifinales para definir el título. Ecuador es primero de su zona Repechaje (2 cupos): Los equipos que ocupen el 3 y 4 puesto de cada grupo se enfrentan en dos llaves de eliminación. Los ganadores avanzan al Mundial.

Los equipos que ocupen el de cada grupo se enfrentan en dos llaves de eliminación. Los ganadores avanzan al Mundial. Séptimo lugar (1 cupo): Los dos perdedores de la ronda de repechaje juegan un partido final y el ganador avanzará al Mundial.

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En síntesis: