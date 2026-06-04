La nueva camiseta de la Selección de Ecuador para el mundial 2026: “La más barata…”

La nueva camiseta de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026 que impacta a los hinchas por su nuevo precio.

La Selección de Ecuador tiene una nueva camiseta para el Mundial 2026. ‘La Tri’ presentó 3 camisetas oficiales para jugar en la Copa del Mundo con un precio de 85 dólares, pero ahora se entregó a los hinchas una nueva indumentaria que sorprendió por su precio.

La empresa encargada de llevar a la Selección de Ecuador anunció un nuevo lanzamiento, el de la camiseta versión “hincha”. La cual tiene un precio de 50 dólares. Pero ahora también se confirmó que se puede comprar por 30 dólares en diferentes tiendas.

Las diferencias en las camisetas de la Selección de Ecuador

Hay varias diferencias puntuales, entre la camiseta “oficial” y la camiseta “hincha”. Por ejemplo, la primera tiene detalles en relieve y una calidad idéntica a la que usarán los jugadores en la Copa del Mundo. Mientras que, la hincha pierde esos detalles y es más “sencilla”.

Por ejemplo, en la camiseta oficial el material del escudo de la FEF es con relieve y muy delicado al tacto, mientras que en la de hincha es un material diferente y pierde aquellos detalles de relieve; es más pensada para el uso diario de los aficionados.

Ecuador ya tiene confirmado que uniformes usará en el Mundial 2026, y de momento, de las 3 camisetas lanzadas, ‘La Tri’ solo no estaría usando la tercera que es la blanca. Será el quinto Mundial de la Selección de Ecuador vistiendo la marca Marathon.

Publicidad

¿Dónde se puede comprar la camiseta de la Selección de Ecuador?

La camiseta de la Selección de Ecuador se puede comprar en diferentes puntos autorizados y también en la página web oficial de la marca que lleva a ‘La Tri’. Los precios van desde 85 dólares la más cara, hasta 30 dólares la versión más barata para el Mundial.

Encuesta¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: