El ex Liga e IDV podría regresar a Ecuador para jugar con un equipo muy grande.

Joao Ortiz entró en planes de un grande de Ecuador para las siguientes semanas y podría volver a la LigaPro, si el fichaje se concreta. El futbolista ecuatoriano actualmente juega en la MLS y finalmente se le abren diferentes puertas para un retorno al campeonato ecuatoriano.

De acuerdo a la información de Gabriel Solorzano, Joao Ortiz podría llegar a la LigaPro y jugar con Emelec. Este sería un golpe inmediato y de efecto en el fútbol ecuatoriano por la calidad e importancia que ha demostrado el jugador tricolor en los últimos años.

Ortiz también vistió en Ecuador los colores de equipos como Independiente del Valle y Liga de Quito, donde también fue sumamente importante. Por lo cual, su regreso a la LigaPro supone un “camisetazo”. Hace poco, Barcelona SC también estuvo detrás de su fichaje.

Emelec viene siguiendo activamente un fichaje para la mitad de la cancha, puesto que, le vienen faltando jugadores que puedan generar juego en esta zona. Ahora con Nasuti confirmado como DT y tras el buen momento del equipo se pueden dar estos fichajes.

Joao Ortiz se metió en planes de Emelec. (Foto: GettyImages)

Joao Ortiz también tuvo un breve paso por la Selección de Ecuador, pero no pudo volver a ser convocado y, por ejemplo, no jugará el Mundial. El volante de ya 30 años lleva jugando en la MLS desde comienzos de la temporada 2025 y tiene todavía un contrato.

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Los números de Joao Ortiz en esta temporada

En esta temporada en la MLS, Joao Ortiz ha jugado un total de 8 partidos entre todas las competencias. El jugador tricolor no ha marcado goles y solo ha dado 1 asistencia. Ha sumado en cancha más de 400 minutos.

El valor de mercado de Joao Ortiz

Ahora mismo el valor de mercado de Joao Ortiz en la MLS es de 1.5 millones. El volante ecuatoriano es muy caro para la economía del fútbol ecuatoriano y de Emelec, por lo cual, habrá que decidir que camino toma el club.

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En síntesis:

Joao Ortiz interesa como fichaje para Emelec de cara a las próximas semanas.

interesa como fichaje para de cara a las próximas semanas. El volante de 30 años juega en la MLS desde comienzos de 2025.

juega en la desde comienzos de 2025. 8 partidos y una asistencia acumula el futbolista ecuatoriano en la presente temporada.