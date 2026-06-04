¡Cuidado Ecuador! VIDEO | Costa de Marfil anotó un golazo contra Francia antes del Mundial 2026

A 10 días de jugar contra Ecuador en el Mundial 2026, Costa de Marfil se manda un verdadero un golazo ante Francia.

Este jueves 4 de junio de 2026 la Selección de Costa de Marfil mostró una importante cara contra uno de los máximos candidatos a ganar el Mundial, Francia. El equipo africano llega en un gran momento y el gol que le acaban de hacer ‘Le Bleus’ lo demuestra.

El golazo de Costa de Marfil que advierte a Ecuador

Durante todo el partido, Costa de Marfil demostró que le encanta jugar al espacio y aprovechar las espaldas de las defensas. Su gol para empatar el partido ante Francia llega tras una gran triangulación que dejó a Doué mano a mano contra el portero rival.

¡¡JUSTO VOS, DOUÉ!! Mientras su hermano Désiré observaba desde el banco de suplentes de Francia, Guéla se fue mano a mano ante Maignan y no falló: ¡gran definición para el 1-1 de Costa de Marfil en Nantes!



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Además, durante todo el partido, Costa de Marfil ya demostró no tener ningún miedo en esperar en bloque bajo los ataques de su rival. Durante gran parte del partido, Francia tuvo la pelota, pero ‘Los Elefantes’ constantemente amenazaron con corridas al espacio para la contra.

Ecuador llega al Mundial 2026 como una de las mejores defensas del mundo, durante toda la Eliminatoria apenas le pudieron hacer 5 goles, siendo con Beccacece uno de los mejores ritmos defensivos.

¿Cuándo juega Ecuador contra Costa de Marfil?

La Selección de Ecuador jugará contra Costa de Marfil el próximo 14 de junio desde las 18H00 (EC). Este partido ya pinta como un encuentro clave para el futuro del grupo y la pelea por los primeros lugares.

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